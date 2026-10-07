מאבק נחוש לצד קירוב לבבות מרגש: בשבועות האחרונים היו תושבי פתח תקווה עדים לפעילות נמרצת של ארגון יד לאחים, אשר שילב יחד מלחמה עיקשת במיסיון לצד תוספת של אור וקדושה ליהודים תועים שנחשפו לפעילות הזדון ההרסנית.

האירועים החלו כאשר מוקד החירום של הארגון זיהה נסיונות מוגברים מצד מיסיונרים מהכת הנודעת לשמצה הקוראת לעצמה "עדי השם". הללו סבבו בין הבתים, דפקו על דלתות התושבים וחילקו חומרי הטפה במטרה להמיר יהודים על דתם רח"ל. התגובה של פעילי יד לאחים הייתה מיידית ונחרצת: השטח הופעל ללא שיהוי, הפעילים הגיעו לנקודות החיכוך בשכונות, התייצבו מול חברי הכת ופעלו ללא חת עד להרחקתם מהאזור ולסילוקם הסופי מחוצות העיר, בבושת פנים.

במקביל לפעילות השטח, הפיץ המוקד הודעה דחופה שהכתה גלים בקבוצות השכונתיות: "מיסיונרים מכת עדי השם מסתובבים ודופקים על דלתות. אנו מבקשים לגלות ערנות, לא לקבל אותם ולהימנע ממגע איתם. הורים – מומלץ לשוחח עם הילדים ולא לקחת חומר פרסומי מגורמים שאינם מוכרים". ההתרעה המהירה העלתה את המודעות בקרב קבוצות התושבים ובלמה באופן מיידי את התפשטות התופעה.

אולם הפעילות לא נעצרה בהרחקת המפגע. דווקא מתוך הסכנה צמח גל של קירוב לבבות וחיזוק הזהות היהודית. פעילי יד לאחים הגיעו היישר לבתיהם של תושבים שנחשפו לפעילות המיסיונרית, בעקבות מידע מודיעיני ומדויק שבארגון הצליחו לשים ידם עליו, עטפו אותם בתמיכה וערכו עמם שיחות מחזקות.

לקראת חג הסוכות, חילקו הפעילים לתושבים את ארבעת המינים, מחווה שהביאה להתרגשות רבה, חידשה את הקשר למסורת ישראל והבטיחה כי במקום שבו ניסו לנטוע זרות, ישררו שמחת החג, אחדות ואור. בעיצומם של ימי החג שוב פקדו הפעילים את בתי אותם יהודים והעניקו להם בחדווה את ערבות החביטה להושענא רבא. קול מבשר ואומר.