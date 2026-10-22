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המהומות באלעד מחריפות: מאות מפגינים התאספו הלילה (רביעי) בכניסה לעיר ברחובות רבי יהודה הנשיא וחוני המעגל, בסמוך לישיבות ״תורה בתפארתה״ ו״כנסת יחזקאל״ בראשות הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר, בעקבות מעצרו של הבחור אלחנן דמתי תלמיד ישיבת תורה בתפארתה שהועבר לידי המשטרה הצבאית.

במהלך העימותים, לפי הדיווחים והתיעודים שהגיעו מהשטח, הושלכו רימוני הלם לתוך מתחמי הישיבות. לפחות חמישה בחורים נפגעו באורח קל מפגיעת רימוני ההלם, בהם בחורים ששהו בתוך מתחם הישיבה. בחור אחד פונה לבית החולים בילינסון, בעוד יתר הנפגעים טופלו במקום. נוסף עליהם דווח על בחורים שנפגעו במהלך העימותים. מוקדם יותר נערכו תדרוכים לכוחות גדולים של יס״מ ומג״ב ממחוז מרכז, בפיקוד מפקד תחנת משטרת ראש העין, לקראת פיזור ההתקהלות. במהלך האירועים, מפקד התחנה ספג שקית זבל שהושלכה לעברו ופגעה בראשו. הכוחות הגיעו לאזור כשברשותם אמצעים לפיזור הפגנות, ובהמשך התפתחו עימותים קשים בין השוטרים למפגינים. בעקבות ההתפתחויות הוזעקו למקום רבני הישיבות, בניסיון להביא להרגעת הרוחות ולמנוע את המשך העימותים בתוך מתחמי הישיבות.

המהומות באלעד - צילום: סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:47 המהומות באלעד ( צילום: סעיף 27א )

ראש הישיבה, הגרב״מ אטינגר, קרא לבחורי ישיבתו להתכנס לשיחה, במטרה להרגיע את הרוחות ולנסות להביא לסיום המהומות.

האירועים באלעד החלו בעקבות מעצרו של אלחנן דמתי תלמיד ישיבת ״תורה בתפארתה״, שהתייצב בתחנת המשטרה בכפר סבא לאחר שזומן בעקבות אירוע תעבורתי. במהלך בדיקת פרטיו התברר כי הוא מוגדר עריק משירות צבאי, והוא הועבר לידי המשטרה הצבאית. בהמשך נגזרו עליו עשרה ימי מאסר.

בעקבות המעצר התאספו מאות מפגינים מהפלג הירושלמי באזור תחנת המשטרה בכפר סבא, והמחאה התפשטה גם לצומת רעננה ולכביש 4. בהמשך הגיעו תלמידי הישיבה להפגין בכניסה לאלעד, והמתיחות במקום הלכה וגברה עד להתפתחות העימותים הלילה. בתיעוד דרמטי מרחפן נראה מעצר של בחור ישיבה מתוך המוני המפגינים בכניסה לעיר.