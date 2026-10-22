מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

אחוזי הצבעה בעליה

אחוז ההצבעה בציבור החרדי מזנק בצורה דרמטית ומעורר שאלות רבות רגע לפני הבחירות. האם המפלגות הקטנות יצליחו לעבור את אחוז החסימה הגבוה או שמא יקרסו? תחושת ה'אשמה' מחזירה את המצביעים לחיק ש"ס ויהדות התורה, ומי היא המפלגה שתחשוף את רבניה רק ביום שני? אבי וידרמן ואלי גוטהלף מנתחים את סקר 'סופר דאטה' האחרון ומכינים אותנו למדגם החרדי הראשון בהיסטוריה.

משפט לפני בחירות

בית המשפט העליון אסר על נציגי מפלגות להעביר מידע דיגיטלי על מספר המצביעים מהקלפיות. ההחלטה עשויה להשפיע על שיטות העבודה של המפלגות ביום הבחירות, ולהקשות על מערכות התקשורת לספק נתוני הצבעה בזמן אמת מהשטח בנוסף למידע הרשמי המתפרסם באתר ועדת הבחירות המרכזית.

היועץ מעיד

חקירתו הנגדית של היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט במשפט רה"מ נתניהו נמשכה היום והתמקדה בארי הרו.פרקליטו של רה"מ עורך הדין חדד עימת את מנדלבליט עם דבריו בעבר, לפיהם אין סיבה להעניק להרו מעמד של עד מדינה. מנדלבליט אישר את הדברים וציין כי בשלב ההוא לא הייתה סיבה לכך. כשנשאל שוב על מה ניתנה להרו ההסכמה להיות עד מדינה, מנדלבליט השיב שאינו זוכר, אך הוא מניח שזה קשור לתיק 2000. יצוין כי צמד המילים "איני זוכר" נשמע פעמים רבות בחקירה הנגדית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר.

ירידה בשפיכות הדמים

מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי חשף נתונים המעידים על ירידה של כארבעה עשר אחוזים באירועי הרצח בחברה הערבית בישראל מתחילת 2026. המפכ"ל הנחה להמשיך ולהעצים את הפעילות המבצעית נגד ארגוני הפשיעה ותשתיותיהם.

מצית ונפגע:

תושב בני ברק כבן שלושים נאשם בהצתת בניין מגורים ברחוב הרב משולם ראט בעיר. הוא שפך חומר דליק בחצר והצית את המבנה בזמן שהדיירים שהו בבניין. האש התפשטה במהירות לקומות העליונות והדיירים נאלצו להימלט בבהלה. שלוש דירות ניזוקו קשות והפרקליטות טוענת כי מדובר בהצתה במזיד ותדרוש את הארכת מעצרו של החשוד עד תום ההליכים.

בונז’ור מסייה מקרון

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הכריז על שורת צעדים דרמטיים בעקבות הפרעות האלימות בארצו בתקופה האחרונה. רשויות החוק במוקדי ההפגנות בצרפת יטילו הגבלות חמורות, כולל עוצר מלא בסוף השבוע עד הודעה חדשה. הצעדים מגיעים לאחר שבמהלך הפרעות נבזזו כשלושת אלפים עסקים צרפתיים ובעקבות ביקורת חריפה על מקרון שלא פעל ביד חזקה דיה לדיכוי ומעצר הפורעים וסירב להתפטר מתפקידו.

חידוש הקשר

לאחר נתק ממושך, האדמו"ר מסאטמר שוחח עם גיסו האדמו"ר מויז'ניץ’ השוהה במושב אורה. השיחה התקיימה על רקע המחלוקת בקהילת סאטמר בבני ברק ובחצרות הקודש מקווים להמשך ההדברות להשגת שלום ואחדות.

תחזית מזג האוויר

היום בהיר עד מעונן חלקית ומורגשת עלייה בטמפרטורות.

מחר צפויה התחממות נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM לשבוע זה .המבזק הבא ישודר ב"ה ביום ראשון בשעה 10:00 בבוקר. שבת שלום ולהשתמע!"