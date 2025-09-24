החייאה דרמטית ברחוב: בן שנתיים נפגע קשה בתאונה בעיר החרדית

ילד בן שנתיים פונה הבוקר (רביעי) יומו השני של ראש השנה, במצב קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, לאחר שנפגע בתאונת דרכים בעיר החרדית בני ברק.

זה קרה בסביבות השעה 10:00 בבוקר. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה, ברחוב שלמה בן יוסף, ביצעו פעולות החייאה מתקדמות בילד, שסבל מחבלה רב מערכתית. אחרי שליבו חזר לפעום פינו אותו אל בית החולים.

עקיבא קאופמן ושלמה קצין חובשי ותורני החג של איחוד הצלה מסרו: "מדובר בפעוט הולך רגל בן שנתיים שלדברי עוברי אורח נפגע מרכב. ביצענו בו פעולות החייאה בזירה ולאחר שחזר הדופק הוא פונה לבית החולים בילינסון כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב".

תורני החג, פראמדיק הצלה דוד לבי, וחובש הצלה משה אשכנזי מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו הולך רגל, ילד כבן שנתיים שוכב על הכביש, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מרכב.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, אשר כללו עיסויים ומתן סיוע נשימתי, ולאחר שבחסדי שמים ליבו חזר לפעום, הוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".

פראמדיקית מד"א אביטל קבשה וחובש רפואת חירום במד"א שי בכר, סיפרו: "הגענו למקום וראינו בסמוך לרכב את הפעוט כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב ומיד חייגו למוקד 101. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים והנשמות ולאחר שליבו שב לפעום העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי כשמצבו מוגדר קשה".