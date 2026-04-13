הרב משה שור, בעל קורא בבית הכנסת "בית מנחם" חב"ד בנורת' מיאמי ביץ' שבפלורידה, נשא הודעה נוקבת במהלך תפילת שחרית בחול המועד פסח, ובה יצא נגד המנהג לשיר במהלך קריאת התורה. בדבריו, שהופנו לקהל המתפללים לפני תחילת הקריאה, הבהיר שור כי המנהג לשיר במילה "כאלה" מנוגד להלכה.

באתר חב"ד COL פורסם התיעוד שבו ביקש בעל הקורא מהמתפללים שלא ישירו את "כאלה" בקריאה: "יש דין של 'תרי קלי לא משתמעי', וזה איסור גדול לשיר יחד עם הקריאה. אז פשוט – אל תעשו 'כאלה'".

הוא הוסיף והדגיש את חומרת העניין כשאמר כי "במובן מסוים, זה אפילו חמור מחמץ - כי זה בפרהסיה מדרבנן, שלפעמים חמור יותר מדאורייתא בצנעה".

התופעה עליה מחה בעל הקורא הפכה בשנים האחרונות למוכרת מאוד בבתי כנסת רבים, ובעיקר בישיבות ובמחנות קיץ. המילה "כאלה", המופיעה בקריאת התורה בימות חג, הפכה לסימן מוזיקלי שבו הציבור מצטרף בשירה קצבית וקצרה לפני שהבעל קורא ממשיך בפסוקים.

עם זאת, מבחינה הלכתית, שור ביקש להזכיר כי העיקרון של "תרי קלי לא משתמעי" קובע שכאשר שני קולות נשמעים יחד – לא ניתן לשמוע את הקריאה כראוי. מאחר שקיימת חובה הלכתית על הציבור להקשיב לכל מילה שיוצאת מפי הבעל קורא, השירה המשותפת עלולה לפגוע ביכולתם של המתפללים לצאת ידי חובה. במחאתו ביקש שור להחזיר את הריכוז לקריאה המקורית ולמנוע את שיבוש סדר התפילה התקין.