הראשל"צ: "לא להיות כחגבים בעיני עצמנו; לא לענות למערערים"

במעמד נרגש ומפואר התכנסו מאות בני תורה מסלתה ושמנה של קהל עמלי התורה ובני הישיבות לכנס הוקרה לכותבי חידושי התורה במיזם האדיר 'סיני ועוקר הרים' שהוקדש לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף זיע"א, שהתקיים ע"י ממלכת היכלי התורה 'היכלות'.

לכבוד המעמד יצא לאור קובץ היכלי התורה שנקרא בשם 'סיני ועוקר הרים' חלק א', בו כונסו מבחר מערכות החבורות של עמלי התורה ובני הישיבות. גדולי התורה והרבנים התפעלו מהספר המשובח שהקיף נושאים רבים בסוגיות הש''ס ועיון ההלכה בעריכה מפוארת ומכובדת.

את המעמד פיארו בשלחן המזרח מרנן ורבנן גדולי ישראל שנשאו דברי תורה וחיזוק, בענייני הזמן ומעלת עמלה של תורה וכותבי חידושי התורה.

בראש שלחן הנשיאות כיבד בנוכחותו הגאון רבי שלמה יוסף מחפוד גאב"ד יורה דעה וחבר מועצת חכמי התורה שנשא דברי חיזוק במעלות כותבי חידושי התורה והביא עובדות והנהגות מגדולי הדורות בשבח המחדש וכותב את חידושי תורתו שהם הבונים את קומתו של התלמיד חכם והזכיר את דברי בעל ה'יביע אומר' זיע"א שהיה מעורר רבות על הכתיבה ושעל אף גאונותו העצומה בכל מכמני התורה בכל זאת כשהיה מעלה הדברים על הכתב מה שהיה נראה לפני כן כצד מסוים בדין הרי שעל ידי הכתיבה התברר מחדש הדין לאמיתו. .

בשיאו של המעמד הופיע בהדרו הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול, שטרח והגיע במיוחד מירושלים למעמד זה על אף שכבר היה בצהרי היום ביום עיון לרבנים בעיר גן יבנה הסמוכה.

בפתח דברי הביע את הערכתו הגדולה לארגון 'היכלות' ושיבח את נציגם של בני התורה הרב חיים אמסילי שעושה הרבה בכל ליבו ונפשו למען בני התורה יחד ובאחדות עם כל נציגי הסיעות החרדיות ובירכו וחיזק את ידיו שימשיך עוד כהנה וכהנה להגדיל תורה ולהאדירה. וכן הזכיר את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי שתמיד יש תענוג לדבר איתו ולראות שהוא אוהב תורה ולומדיה מוקיר רבנן.

בדבריו עורר הראשל"צ את המבט של לומדי התורה בשעה זו מול מערערים ומפריעים מחוץ לעולמה של תורה שהדרך לעמוד מולם היא לא להיות כחגבים בעיני עצמינו אלא בדרך של ויגבה ליבו בדרכי ה'. שכשאר באים עם טענות מול בני התורה למה הם נוגים כך וכך, אין צורך לענות להם תשובה כי הם לא מעוניינים לשמוע אל עלינו לשאול אותם בחזרה מדוע אתם בעצמכם מתנהגים כך בריחוק מקיום המצוות ועולמה של תורה הרי אתם יהודים?! וכן חיזק ועורר את חיזוק הלימוד בימי בין הזמנים להיות כמה שיותר זמן בתוך בית המדרש ולא להיות בחוצות קריה. וסיים בהתרגשות על מה שנגלה למראה עיניו באיכות החידושים והכותבים במיזם האדיר של כתיבת החידושי תורה שהוקדש לזכרו של אביו הגדול מרן בעל היביע אומר זיע"א ועל הקובץ המפואר שיצא לכבוד המעמד.

לאחר דבריו עלו ובאו הזוכים לקבל מידיו את תעודת ההוקרה והזכייה. כשהקהל פורץ בשירת התורה ובמחרוזת של ריקודי שמחה לכבוד התורה ולומדיה.

הגאב"ד הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני השוהה בימים אלו בגולה ונבצר ממנו להגיע שיגר את ברכתו למעמד במכתב חיזוק ללומדי התורה והוגי שעשועיה באהבת התורה ובדבריו כתב "הנני לברך את באי המעמד המפואר לכבודה של תורה ועמליה ובראשם כותבי החבורות במיזם 'סיני ועוקר הרים' שע"י הארגון החשוב 'היכלות' בעיר אשדוד, אשר שמו להם למטרה לרומם ולפאר את קרנם של בני התורה בעיר, להגדיל תורה ולהאדירה. יה"ר שחפץ ה' בידם יצלח ויזכו עוד להמשיך בעוז ותעצומות במפעל הגדול והקדוש, ולראות ברכה בעמלם להרחיב גבולות הקדושה".

עוד פיאר בנוכחותו את המעמד הרה"ג ר' שלום בער סורוצקין ראש ישיבת עטרת שלמה בארה"ק, שהגיע למעמד מיד משדה התעופה עם חזרתו לארה"ק, בתחילה הלהיב את הציבור בשירה וריקודים ולאחר מכן נשא דברים נלהבים ומחזקים בגודל מעלת בני התורה השקועים בעמלה של תורה, והתייחס לענייני השעה העומדים על הפרק ואמר "עליכם בני הישיבות לדעת, לעשות מכל הקמים עלינו ליצנותא דעבודה זרה ולדעת את גודל חלקנו - כי בנו בחר ה'".

את דבר ראשי הישיבות בארה"ק נשא הגאון רבי חנוך כהן ראש ישיבת 'באר התלמוד' בדבריו דיבר דברי חיזוק בעמלה של תורה והמעמד המרומם שמעורר קנאת סופרים. שחלק המיוחד בעמל התורה הוא שהאדם נותן את חלקו לבורא יתברך ובכריתת הברית עם הקב"ה ע"י ההבנה העומק והחידוש בחלקו בתורה.

הגאון רבי מאיר כהן ראש כולל 'חכמת רחמים' ורב קהילת הריב"ז נשיא איחוד רבני הקהילות, שעמד בראש ועדת השיפוט של בדיקת החבורות אמר בדבריו שאכן הבחירה היתה מלאכה קשה מחמת ריבוי האיכות ולכן הפרס הגדול ביותר היא עצם כתיבת חידושי התורה שזכו להעלות על הכתב, שבכח עמל הכתיבה הוא מברר והדברים מתבהרים לו יותר בלימוד.

עוד נשאו דברים מרבני העיר הגאון רבי מאיר אבוחצירא ראש בית המדרש תורה לשמה ורב שכונת הסיטי, שנשא דרשה מיוחדת בשבח המעמד והעסק בעמלה של תורה. וכן הגאון רבי אברהם בן חמו ראש כולל כנסת ישראל, והגאון רבי יובל אברהמי ראב"ד בי"ד משפט צדק.

עוד השתתפו במעמד האדיר ראשי היכלי התורה ורבני העיר אשדוד הגאון רבי מאיר מוגרבי ראש ישיבת כנסת ישראל אשדוד חתנו של הגר"ש מחפוד חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי נחום רוזנבלט ראש ישיבת מאירת שמועה. וכן הרבנים הגאונים: רבי יוסף ועקנין ראש כולל אוהל דינה, רבי יוסף פינטו מר"י באר יצחק תפרח ורב קהילת חניכי הישיבות אזור ו', רבי ששון קטן ראש ישיבה לצעירים מאורות התורה, רבי חיים בר ששת דיין וראש כולל משכיל לדוד חתנו של האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא, רבי רחמים חי חויתה הכהן ראש ישיבת חכמת רחמים ברכיה, רבי חיים אנידג'ר ראש כולל בית דוד, רבי מאיר בנאי ראש כולל סולם יעקב, רבי מאיר שלום ועקנין ראש ביהמ"ד לב יצחק, רבי אברהם שמן רב קהילת מבקשי תורה, רבי נתנאל איפרגן ראש כולל מעם לועז אזור ט"ו, רבי אביאל חביב ראש כולל היכל אברהם שלמה, רבי נתנאל בן דוד ר"מ בישיבת מאורות התורה, רבי יעקב אמסילי ראש ביהמ"ד אהליך יעקב, רבי עזריאל צדוק רב קהילת מחניים י-ם, וכן הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית.