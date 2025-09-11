כיכר השבת
"נאלץ להשתמש בכוח": הפלג חוסם את הציר המרכזי בכניסה לבני ברק

מאות מפגינים מהפלג הירושלמי חסמו את כביש 4 במחאה על מעצר תלמידי ישיבות וברקע משבר חוק הגיוס. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית והתריעה על שימוש בכוח לפיזור המפגינים (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

מאות מפגיני הפלג הירושלמי יצאו היום (חמישי) להפגנה בכביש 4 ליד בני ברק, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות וברקע המשבר סביב חוק הגיוס.

מהמשטרה נמסר כי מדובר בהפגנה בלתי חוקית. קצין משטרה התקרב אל המפגינים, שחסמו רכבים בציר המרכזי, והכריז על הפגנה כבלתי חוקית בטרם יחלו כוחות המשטרה בפיזורה.

הקצין הכריז כי יש למפגינים חמש דקות כדי לפנות את המקום, ולא יאלצו להשתמש בכוח.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב. שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת".

בעקבות ההפגנה, כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון - התנועה מופנת לכביש 471. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור", נמסר מהמשטרה.

