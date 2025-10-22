ההפגנה בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

בכמה מוקדים ברחבי הארץ נפתחו הערב (רביעי) הפגנות מחאה סוערות של הרצ"פניקים - הפלג הקטן בתוך הפלג הירושלמי - וקבוצות קנאיות בעקבות גל מעצרי בחורי הישיבות שלא התייצבו ללשכת הגיוס.

בכביש 4 סמוך לבני ברק חסמו עשרות מפגינים את הכביש. שוטרים פועלים במקום והתעמתו עם מפגינים בניסיון לשחרר את הכביש. המשטרה הודיעה שמדובר בהפגנה "בלתי חוקית", ושוטרים שהיו במקום החלו להכווין בינתיים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב. המשטרה מסרה כי בעקבות ההפגנה כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון - התנועה מופנת לכביש 471. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

המפגינים משתלטים על ציר הרכבת הקלה ( צילום: דוברות המשטרה )

הפגנה נוספת נערכת בכביש בר לב בירושלים. ההפגנה בירושלים, על ידי קנאים ממאב שערים, גאולה והסביבה, כללה חסימות כלי רכב וציר התנועה של הרכבת הקלה במקום. לדברי המשטרה, אף אבנים יודו לעבר כלי רכב חולפים.

בתיעוד מהזירה, שפרסמה המשטרה, נראים המפגינים משתלטים בשניות אחדות על פסי הרכבת הקלה - ולמעשה מונעים את אפשרות מעברה.

המשטרה מסרה: "משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה בגבולות החוק, אך לא תאפשר הפרות סדר, התפרעויות אלימות וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".