השיירה שואטת זמן קצר לפני כניסת השבת

ערב שבת שובה האחרונה הפך לרגע דרמטי עבור אלפי חסידים ששבו מאומן. לאחר שמערך הטיסות קרס, רבים מצאו עצמם תקועים באוקראינה, במולדובה וביתר המקומות ששימשו כנקודת יציאה, כשביניהם עומדים גבולות בירוקרטיים בלתי עבירים שגרמו להם להישאר בגלות במשך כל השבת. אולם, בין הסיפורים הקורעים לב, בלט מעשה חסד יוצא דופן בארצות הברית שהפך למבצע הצלה של ממש. טיסת צ'רטר אחת בדרכה חזרה מאומן, נחתה בנמל התעופה JFK בניו יורק 45 דקות בלבד לפני השקיעה. עשרות חסידים, שרובם מתגוררים במקומות מרוחקים יותר מברוקלין, עמדו בפני חשש כבד לחילול שבת. במצב חירום זה, ארגוני 'השומרים' ו'חברים' האמריקאים נרתמו למשימה במבצע ענק ומתוכנן היטב. עוד בטרם הנחיתה, התבקשו החסידים להודיע לבני ביתם דרך קווי הנייעס על מועד הנחיתה המדויק, כדי למנוע דאגה ובהלה מיותרת בקרב בני המשפחות.

ההכרזה על המטוס בדרך חזרה מאומן

רגעים לפני הנחיתה שירת ושמרו בני ישראל את השבת על המטוס

למעלה מ-100 מתנדבים פעלו כדי לדאוג שהחסידים יגיעו לביתם במהירות האפשרית. ראשית, הם עבדו מול צוותי נמל התעופה כדי לקצר את הבירוקרטיה, ודאגו שהחסידים יעברו את ביקורת הדרכונים במהירות שיא. מיד עם יציאתם מן הטרמינל, המתינו להם אוטובוסים שהועמדו מראש, ארבעה לויליאמסבורג ושניים לבורו פארק, יחד עם משאית ייעודית למזוודות.

העסקנים בשדה התעופה בארה"ב

החסידים ממתינים לחבילות בשדה התעופה

המתנדבים כיוונו את התנועה ופתחו נתיבים מיוחדים לאוטובוסים, כדי להבטיח נסיעה מהירה וחלקה. בזכות פעולה זו, כל החסידים הצליחו להגיע ליעדם לפני השקיעה ובכך נמנע חילול שבת המוני.

אוטובוסים וחברת שומרים ממתינים בשדה התעופה JFK

העסקנים מחוץ לטרמינל בארה"ב

החסידים מחוץ לשדה התעופה בארה"ב

בהגעתם לבורו פארק

על הגשר לפני הכניסה לוויליאמסבורג

השיירה שועטת ברחובות ברוקלין

תיעוד מרכב השומרים

אך המבצע לא הסתיים שם. בוויליאמסבורג המתין לחסידים שגרים במקומות מרוחקים יותר, אש"ל מלא באולמי 'פרדס פייגא' - כולל מקומות לינה. חלק מהחסידים, שהיו להם קרובי משפחה ומכרים באזור, מצאו אצלם מקלט לשבת. המבצע, על אף שלא זכה לתשומת לב תקשורתית נרחבת, הפך לסמל של ערבות הדדית ומסירות נפש למען קדושת השבת.

ההכנות מחוץ לאולם פרדס פיגא בוויליאמסבורג

אש"ל מוכן באולם 'פרדס פייגא'

וכך, במרוץ נגד הזמן ועל פי נס נסתר, הוכיחה הקהילה החרדית כולה, מכלל החצרות - החל מחסידי סאטמר, באבוב, ויז'ניץ, פאפא, וכו' כי הערבות ההדדית לידידיהם חסידי ברסלב והדאגה לקדושת השבת חזקים מכל מכשול.