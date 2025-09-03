מיכאל ברודצקי, שגריר ישראל באוקראינה, ערך ביקור רשמי אצל רבה של אומן, הרה"ג ר' יעקב ג'אן. בפגישה זו הציג השגריר בפני הרב את ההיערכות הנרחבת לקראת הגעת כ־50 אלף מבקרים הצפויים להגיע לעיר אומן בחג ראש השנה.

בפגישה השתתפו גם נציגי מרכז ברסלב באומן, אשר הדגישו את תרומתם של אנשי המרכז להכנות הלוגיסטיות והקהילתיות לקראת הגעת ההמונים. הרב גאן בירך את השגריר על מעורבותו ועל שיתוף הפעולה הפורה בין מדינת ישראל, הקהילה המקומית והרשויות האוקראיניות.

במקביל, התקיים ביקור נפרד אצל הרב ג'אן של מפקד משטרת המחוז יחד עם נציגי משטרת ישראל. גם במפגש זה נכחו נציגי מרכז ברסלב באומן, שנחשבים לגורם מרכזי בתיאום בין הקהילה המקומית לרשויות הביטחון. בפגישה עדכנו הגורמים המשטרתיים על ההיערכות הביטחונית המיוחדת שתופעל במהלך ימי ראש השנה. לדבריהם, נבנתה תכנית מקיפה לפריסת כוחות המשטרה בעיר ובסביבת הציון הקדוש, על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם של אלפי העולים לרגל.

שני הביקורים – זה של השגריר וזה של נציגי המשטרה – מבטאים את המחויבות המשותפת להיערכות יסודית לקראת ימי החג, ולמתן מענה מיטבי לכלל צורכי המבקרים באומן