נערכים לחמישים אלף מתפללים

רבה של אומן מתכונן לחג: מביקור השגריר ועד המכתב נגד הברחת סמים

סדר יומו של הגאון הרב יעקב ג'אן רבה הראשי של אומן עמוס לעייפה, ובפרט בימים אלו, כשהוא מתכונן בסילודין לקראת יום הרת עולם, כאשר למעלה מחמישים אלף יהודים יפקדו את הציון הקדוש באומן | במהלך הימים האחרונים נפגש הרב במעונו עם שגריר ישראל באוקראינה וכן הוציא מכתב אזהרה לכלל הציבור ובו מזהיר מפני הברחת סמים לאומן | המכתב המלא, וכן תיעוד ביקור השגריר במעונו של הרב (חרדים)

ביקור שגריר ישראל באוקראיינה מיכאל ברודצקי אצל רבה של העיר אומן (צילום: באדיבות המצלם)

מיכאל ברודצקי, שגריר ישראל באוקראינה, ערך ביקור רשמי אצל רבה של אומן, הרה"ג ר' יעקב ג'אן. בפגישה זו הציג השגריר בפני הרב את ההיערכות הנרחבת לקראת הגעת כ־50 אלף מבקרים הצפויים להגיע לעיר אומן בחג ראש השנה.

בפגישה השתתפו גם נציגי מרכז ברסלב באומן, אשר הדגישו את תרומתם של אנשי המרכז להכנות הלוגיסטיות והקהילתיות לקראת הגעת ההמונים. הרב גאן בירך את השגריר על מעורבותו ועל שיתוף הפעולה הפורה בין מדינת ישראל, הקהילה המקומית והרשויות האוקראיניות.

במקביל, התקיים ביקור נפרד אצל הרב ג'אן של מפקד משטרת המחוז יחד עם נציגי משטרת ישראל. גם במפגש זה נכחו נציגי מרכז ברסלב באומן, שנחשבים לגורם מרכזי בתיאום בין הקהילה המקומית לרשויות הביטחון. בפגישה עדכנו הגורמים המשטרתיים על ההיערכות הביטחונית המיוחדת שתופעל במהלך ימי ראש השנה. לדבריהם, נבנתה תכנית מקיפה לפריסת כוחות המשטרה בעיר ובסביבת הציון הקדוש, על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם של אלפי העולים לרגל.

שני הביקורים – זה של השגריר וזה של נציגי המשטרה – מבטאים את המחויבות המשותפת להיערכות יסודית לקראת ימי החג, ולמתן מענה מיטבי לכלל צורכי המבקרים באומן

בתוך כך, רבה של אומן הגאון רבי יעקב ג׳אן קורא לפוקדים את הציון של הרה"ק רבי נחמן זי"ע, במהלך כל ימות השנה, ובפרט לקראת ראש השנה, להיזהר ולהימנע מהבאת כל סוגי הסמים לאוקראינה: ״אל תביאו עימכם סיגריות עם חומר רפואי״.

המכתב מגיע ברקע הברחות סמים מסוגים שונים ומעצרים של חסידים בשנה שעברה, כמו״כ מידע על כך שהמשטרה האוקראינית נערכת לקראת הגעת ההמונים ומתכננת לאכוף את איסור הכנסת הסמים למדינה.

מכתבו של הגר"י ג'אן בגין הברחת סמים לאומן

