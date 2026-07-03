כיכר השבת
בני ברק

ניצלו בנס: שני ילדים עזבו את המיטה רגע לפני שקיר קרס עליה

קיר קרס במהלך שיפוצים ברחוב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב • שני ילדים עזבו את המיטה רגעים ספורים לפני הקריסה | המבנה הוכרז כמסוכן למגורים (חדשות)

(צילום: ידיעות בני ברק)

נס גדול התרחש אמש (חמישי) ב, כאשר שני ילדים ניצלו בנס מקריסת קיר במהלך עבודות שיפוץ ברחוב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הילדים, ששכבו במיטה שנפגעה ישירות מהקריסה, עזבו אותה זמן קצר לפני האסון - ובכך ניצלו מפגיעה קשה.

צוותי כיבוי והצלה הוזעקו למקום מיד לאחר הקריסה, ופעלו בזירה לאיתור אפשרי של לכודים. לאחר סריקות נרחבות שבוצעו במבנה, נקבע בוודאות כי אין נפגעים או לכודים תחת ההריסות.

על פי הנמסר, הקיר קרס במהלך עבודות שיפוץ שבוצעו במבנה. הילדים, שישנו במיטה שנמצאה בסמוך לקיר, קמו ממנה רגעים ספורים לפני הקריסה - צעד שהציל את חייהם.

לוחמי האש שהגיעו לזירה אבטחו את המקום ופעלו למניעת סכנות נוספות. במקביל, הוזעק מהנדס העיר לבדיקת יציבות המבנה.

לאחר בדיקה מקיפה, הכריז מהנדס העיר על המבנה, בן שלוש הקומות, כמסוכן למגורים. ההכרזה מחייבת את פינוי הדיירים עד לביצוע תיקונים והחזרת המבנה לרמת בטיחות מתאימה.

(צילום: ידיעות בני ברק)
(צילום: ידיעות בני ברק)
(צילום: ידיעות בני ברק)
(צילום: ידיעות בני ברק)
(צילום: ידיעות בני ברק)
בני ברק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר