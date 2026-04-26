בהלה באמצע התפילה: היכלי התורה בישיבה פונו בגלל חשש לפצצה

ישיבת בית מדרש גבוה, לייקווד ( צילום: שמוליק קורלנסקי )

דרמת התחוללה במהלך השבת האחרונה בליבה של העיר לייקווד שבניו ג'רזי, כאשר מאות בני תורה ואברכים נאלצו לפנות את היכלי הישיבה הגדולה "בית מדרש גבוה" (BMG) בעיצומה של תפילת השבת.

האירוע החל בשעות הבוקר המאוחרות, כאשר משטרת לייקווד קיבלה דיווח על אדם חשוד שנמצא סמוך לקמפוס הישיבה ומשמיע איומים מפורשים לפגוע במוסד ובלומדיו. בשל החשש הכבד לחיי אדם, ומתוך משנה זהירות המקובל במוסדות יהודיים בארה"ב בתקופה האחרונה, הורו כוחות הביטחון על פינוי מיידי של שני היכלי התפילה המרכזיים – בניין "ישן" (Yoshon) ובניין "מזרח" – שהיו מלאים מפה לפה באותה שעה. המתפללים בבניין ה"ישן", שאחזו בעיצומה של חזרת הש"ץ של תפילת מוסף, נאלצו להפסיק את התפילה ולצאת לרחוב בצורה מהירה ומאורגנת, שם המשיכו את התפילה במבנה "בית יצחק" שמעבר לכביש. במקביל, בבניין ה"מזרח", שם טרם החלו בתפילת מוסף, התפזרו מאות המתפללים למוקדים שונים בשכונה כדי להשלים את תפילת השבת. כוחות גדולים של משטרת לייקווד, בשיתוף פעולה עם יחידות ממשרד השריף של מחוזות אוקשן ומונמות', הקימו טבעת אבטחה סביב הישיבה וחסמו את הצירים המובילים אליה, מה שיצר תחושת דריכות גבוהה בכל האזור.

ההיכל הגדול של ישיבת ליקווד ( צילום: משה מנס )

במהלך האירוע, פשטו חבלני משטרה ויחידות כלבנים על מבני הישיבה וביצעו סריקות מדוקדקות בכל פינה כדי לשלול הימצאות של מטענים או חפצים חשודים.

החשוד, שנעצר סמוך למקום זמן קצר לאחר תחילת האירוע, הועבר לחקירה תחת אבטחה כבדה. לאחר כשעתיים של מתח רב, ולאחר שהסריקות העלו כי האיומים לא היו מגובים במטען כלשהו, הודיעה המשטרה כי ניתן "אור ירוק" לחזרה לשגרה.

המשטרה המקומית צפויה להגיש נגד החשוד כתב אישום הכולל סעיפים חמורים של איומים טרוריסטיים ויצירת בהלה ציבורית. גורמי הביטחון בלייקווד ציינו כי שיתוף הפעולה המהיר בין הסוכנויות השונות, כולל סיוע ממשטרת ג'קסון השכנה, מנע בהלה מיותרת ואפשר את סיום האירוע ללא נפגעים. כעת שבו הלימודים והתפילות בישיבה לסדרם, אך באזור מציינים כי האבטחה סביב המבנים תתוגבר בימים הקרובים כדי להשיב את תחושת הביטחון לאלפי האברכים ובני משפחותיהם המתגוררים בסמיכות לישיבה.