השריפה בישיבת במודיעין ( צילום: כבאות והצלה )

שריפה פרצה בליל שבת במתחם ישיבה ברחוב חזון איש במודיעין עילית, וגרמה לנזק כבד למבנה המשמש למגורי התלמידים.

שישה צוותי כיבוי מכבאות והצלה מרחב בנימין, בסיוע מחוז מרכז, הוזעקו למקום ופעלו במשך שעות לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה. עם הגעת הכוחות לזירה, זיהו לוחמי האש מבנה יביל המשמש למגורי התלמידים כשהוא עולה באש. הצוותים החלו מיד בפעולות נמרצות לבלימת האש בטרם תתפשט למבנים נוספים במתחם, תוך ביצוע סריקות יסודיות לאיתור לכודים אפשריים.

השריפה בישיבה ( צילום: כבאות והצלה )

רשף קובי לוי, מפקד המשמרת, מסר כי הצוותים פעלו בצורה מהירה לבלימת התפשטות האש. "עם ההגעה למקום פעלנו בצורה מהירה לבלימת התפשטות האש, מכיוון שמדובר במתחם הבנוי מבניה קלה", הבהיר. "במקביל פעלנו לסריקות אחר לכודים בתוך המבנים".

על פי תחקור ראשוני שנערך בזירה, המתחם משמש למגורי התלמידים, ומספר חדרי מגורים עלו באש. לוחמי האש שללו המצאות לכודים במקום, אך למתחם נגרם נזק כבד. האירוע מצטרף לשורת שריפות שהתרחשו בשבועות האחרונים במבני מגורים בערים החרדיות.