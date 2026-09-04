רב העיר הודיע: המשטרה התערבה - וההפגנה נגד חילולי השבת בוטלה

רבה של בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, הודיע היום (שישי) על ביטול המחאה שתוכננה להתקיים בשבת הקרובה במחאה על פתיחת עסק בעיר בשבת קודש. הביטול הגיע בעקבות התערבות גורמים בכירים במשטרה שהתחייבו לפעול לסגירת העסק ברחוב הלחי.

על פי ההודעה שפורסמה, בעקבות פרסום דבר קיומה של המחאה המתוכננה, התערבו גורמים בכירים במשטרה והתחייבו לפעול לסגירת העסק בשבת. רב העיר הדגיש כי יש להישאר ערניים ולוודא שההתחייבות נשמרת גם בשבתות הבאות.

אתמול (חמישי) קראו רבני העיר לתושבים לצאת להפגנה שתתקיים בעיצומה של השבת הקרובה, במחאה על פתיחת עסק בעיר בשבת. הרבנים הזהירו כי מדובר ב"פרצה חמורה בחומות העיר שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות".

בהודעה שנשלחה לתושבים נאמר כי לאחר שנעשו ניסיונות לפעול בכל הדרכים החוקיות מול הגורמים הרלוונטיים, ללא הצלחה, הוחלט לקיים את ההפגנה בשטח. ההפגנה צפויה הייתה להתקיים לקראת צאת השבת, כאשר הציבור נקרא להתפלל במניינים מוקדמים ולהגיע למקום בסביבות השעה 19:00.

"הודעה חשובה לאור קריאתם של רבני העיר", נמסר בהקלטה שהופצה בעיר, "מכיוון ובתקופה האחרונה ישנה פרצה חמורה בחומות שמירת השבת בעירנו בני ברק, שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות, בפתיחת עסק בעיר, ולאחר שניסו לפעול בכל הדרכים החוקיות וכל האפשרויות הרלוונטיות אך ללא הועיל והעסק עדיין עומד במריו, והחשש הגדול הוא לפתיחת עסקים נוספים בכל האזור".

בהקלטה נאמר עוד: "אשר על כן, בעזרת השם יצאו תושבי העיר החרדים לדבר השם ביום שבת קודש זו, פרשת ניצבים-וילך, לקראת השקיעה, סמוך לצאת השבת, למקום הנ"ל, למחות בדרכה של תורה בכבוד השבת קודש הנרמסת בראש חוצות. מבקשים מאנשי שלומנו אשר ביכולתם, ובייחוד האברכים הצעירים, לבוא ולהשתתף".

במקביל, התקיימה פגישה בין נציגי משטרת ישראל לגורמי העירייה בבני ברק, במטרה להבהיר ולהסדיר את סוגיית החסימות באזור מתחם הסופרים. הפגישה נערכה על רקע מתיחות שנוצרה בשטח, כאשר הצדדים ביקשו למצוא פתרון מוסכם. על פי הנמסר, ההסדרה שתיקבע תהיה בהתאם לנוהל הקיים בכל הנוגע לחסימת גשר הלחי בשבת.

משטרת ישראל הבהירה כי תפעל לשמירה על הסדר הציבורי ותאפשר את מימוש ההסדרים שייקבעו בהתאם לדין ולנהלים. במקביל, הודגש בפגישה כי כל גילוי של אלימות, איומים, גרימת נזק לרכוש או כל עבירה פלילית אחרת - יטופל באופן נחרץ.