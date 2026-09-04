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התושבים עודכנו

רב העיר הודיע: המשטרה התערבה - וההפגנה נגד חילולי השבת בוטלה

רב העיר בני ברק הגרחי"א לנדא הודיע על ביטול המחאה • המשטרה התחייבה לסגור את העסק בשבת | התושבים נקראו להישאר ערניים (חרדים)

2תגובות
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגרחי"א לנדא (צילום: באדיבות המצלם)

רבה של בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, הודיע היום (שישי) על ביטול המחאה שתוכננה להתקיים בשבת הקרובה במחאה על פתיחת עסק בעיר בשבת קודש. הביטול הגיע בעקבות התערבות גורמים בכירים ב שהתחייבו לפעול לסגירת העסק ברחוב הלחי.

על פי ההודעה שפורסמה, בעקבות פרסום דבר קיומה של המחאה המתוכננה, התערבו גורמים בכירים במשטרה והתחייבו לפעול לסגירת העסק בשבת. רב העיר הדגיש כי יש להישאר ערניים ולוודא שההתחייבות נשמרת גם בשבתות הבאות.

אתמול (חמישי) קראו רבני העיר לתושבים לצאת להפגנה שתתקיים בעיצומה של השבת הקרובה, במחאה על פתיחת עסק בעיר בשבת. הרבנים הזהירו כי מדובר ב"פרצה חמורה בחומות העיר שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות".

בהודעה שנשלחה לתושבים נאמר כי לאחר שנעשו ניסיונות לפעול בכל הדרכים החוקיות מול הגורמים הרלוונטיים, ללא הצלחה, הוחלט לקיים את ההפגנה בשטח. ההפגנה צפויה הייתה להתקיים לקראת צאת השבת, כאשר הציבור נקרא להתפלל במניינים מוקדמים ולהגיע למקום בסביבות השעה 19:00.

"הודעה חשובה לאור קריאתם של רבני העיר", נמסר בהקלטה שהופצה בעיר, "מכיוון ובתקופה האחרונה ישנה פרצה חמורה בחומות שמירת השבת בעירנו , שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות, בפתיחת עסק בעיר, ולאחר שניסו לפעול בכל הדרכים החוקיות וכל האפשרויות הרלוונטיות אך ללא הועיל והעסק עדיין עומד במריו, והחשש הגדול הוא לפתיחת עסקים נוספים בכל האזור".

בהקלטה נאמר עוד: "אשר על כן, בעזרת השם יצאו תושבי העיר החרדים לדבר השם ביום שבת קודש זו, פרשת ניצבים-וילך, לקראת השקיעה, סמוך לצאת השבת, למקום הנ"ל, למחות בדרכה של תורה בכבוד השבת קודש הנרמסת בראש חוצות. מבקשים מאנשי שלומנו אשר ביכולתם, ובייחוד האברכים הצעירים, לבוא ולהשתתף".

במקביל, התקיימה פגישה בין נציגי משטרת ישראל לגורמי העירייה בבני ברק, במטרה להבהיר ולהסדיר את סוגיית החסימות באזור מתחם הסופרים. הפגישה נערכה על רקע מתיחות שנוצרה בשטח, כאשר הצדדים ביקשו למצוא פתרון מוסכם. על פי הנמסר, ההסדרה שתיקבע תהיה בהתאם לנוהל הקיים בכל הנוגע לחסימת גשר הלחי בשבת.

משטרת ישראל הבהירה כי תפעל לשמירה על הסדר הציבורי ותאפשר את מימוש ההסדרים שייקבעו בהתאם לדין ולנהלים. במקביל, הודגש בפגישה כי כל גילוי של אלימות, איומים, גרימת נזק לרכוש או כל עבירה פלילית אחרת - יטופל באופן נחרץ.
משטרהבני ברקחילול שבתהרב יצחק אייזיק לנדאמתחם הסופריםהרב חיים יצחק אייזיק לנדא

2 תגובות

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2
איך בעל עסק עדיין לא הבין
ירושלמי
1
למה להפגין בשבת ולגרום גם חילול שבת לאנשי הבטחון חוצה מזה הפגנה בשבת גוררת חילול גם להפגינים והם פשוט גורמים לאחרים לחלל שבת
מני

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