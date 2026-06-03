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בימים הקרובים: חוות דעת פסיכיאטרית מכרעת בפרשת רצח האברך בבני ברק

חקירת המשטרה בעניינו של החשוד ברצח האברך בבית הכנסת בבני ברק בישורת האחרונה | חוות דעת פסיכיאטרית צפויה להתגבש בימים הקרובים ותכריע האם החשוד כשיר לעמוד לדין | הראיות המפלילות שנאספו נגדו (חרדים)

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החשוד אחרי מעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

בימים הקרובים צפויה להתגבש חוות דעת פסיכיאטרית מכרעת בעניינו של החשוד ברצח האברך בכולל חזון איש ב, אשר תכריע באופן סופי האם החשוד כשיר לעמוד לדין והאם היה אחראי למעשיו בעת ביצוע הרצח. כך נחשף היום (רביעי) ב-I24NEWS.

במקביל להליך הבדיקה הרפואית שייפתח בקרוב, חקירת המשטרה בעניינו נמצאת בימים אלו בישורת האחרונה, כאשר חוקרי המשטרה מחזיקים בראיות הקושרות את החשוד באופן ישיר לזירת הרצח, שזעזע את הציבור החרדי כולו.

החשד המרכזי שמתחזק בקרב חוקרי המשטרה הוא שמדובר ברצח מתוכנן ומחושב. על פי פרטי החקירה שהותרו לפרסום, החשוד נהג לפקוד בתקופה האחרונה את בית הכנסת שבו נהג הקורבן, אברך כבן 45, להתפלל.

במהלך תקופה זו, ניהל החשוד עימותים מילוליים קשים עם הקורבן ועם מתפללים נוספים במקום. ביום האירוע, הגיע החשוד למתחם הישיבה בעיצומה של התפילה, ניגש אל הקורבן ותקף אותו באכזריות באמצעות סכין בעודו יושב על ספסל הלימודים.

הרצח התרחש לעיני בנו הקטין של האברך, שנאלץ לצפות במחזה האימים בזמן שישב והתפלל לצד אביו. הקורבן פונה במצב אנוש לבית החולים, שם למרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כעבור מספר שעות.

זירת האסון בכולל חזון איש (צילום: זק"א תל אביב)

על פי ממצאי הזירה והחקירה, החשוד דקר את המנוח מספר פעמים, כאשר מספר עדי ראייה שנכחו במקום בשעת המעשה קושרים אותו באופן חד משמעי לזירת הדמים.

לאור הראיות המפלילות שנאספו נגדו, הוארך מעצרו בבית המשפט בשבוע נוסף לצורך השלמת פעולות החקירה האחרונות והעברתו לבדיקה הפסיכיאטרית שתהווה נדבך משמעותי בהמשך ההליך המשפטי נגדו.

חוות הדעת הפסיכיאטרית תקבע האם החשוד יועמד לדין פלילי או יופנה לטיפול רפואי, ותשפיע באופן מכריע על המשך ההליכים המשפטיים בתיק. עדכונים נוספים בהמשך.

בני ברקרצח

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הלו ! היה אפשר לסכם את הכתבה במשפט אחד !!!
איפה נגמר הגבול ?

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