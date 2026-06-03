בימים הקרובים צפויה להתגבש חוות דעת פסיכיאטרית מכרעת בעניינו של החשוד ברצח האברך בכולל חזון איש בבני ברק, אשר תכריע באופן סופי האם החשוד כשיר לעמוד לדין והאם היה אחראי למעשיו בעת ביצוע הרצח. כך נחשף היום (רביעי) ב-I24NEWS.

במקביל להליך הבדיקה הרפואית שייפתח בקרוב, חקירת המשטרה בעניינו נמצאת בימים אלו בישורת האחרונה, כאשר חוקרי המשטרה מחזיקים בראיות הקושרות את החשוד באופן ישיר לזירת הרצח, שזעזע את הציבור החרדי כולו.

החשד המרכזי שמתחזק בקרב חוקרי המשטרה הוא שמדובר ברצח מתוכנן ומחושב. על פי פרטי החקירה שהותרו לפרסום, החשוד נהג לפקוד בתקופה האחרונה את בית הכנסת שבו נהג הקורבן, אברך כבן 45, להתפלל.

במהלך תקופה זו, ניהל החשוד עימותים מילוליים קשים עם הקורבן ועם מתפללים נוספים במקום. ביום האירוע, הגיע החשוד למתחם הישיבה בעיצומה של התפילה, ניגש אל הקורבן ותקף אותו באכזריות באמצעות סכין בעודו יושב על ספסל הלימודים.

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הרצח התרחש לעיני בנו הקטין של האברך, שנאלץ לצפות במחזה האימים בזמן שישב והתפלל לצד אביו. הקורבן פונה במצב אנוש לבית החולים, שם למרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כעבור מספר שעות.