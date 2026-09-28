נחקר בשוחד: בכיר לשעבר במשטרה בדרך לניהול עירייה

נצ"מ אבישי מועלם ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ניצב משנה אבישי מועלם, לשעבר מפקד היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י במשטרת ישראל, פרש באופן סופי מהמשטרה וכבר מסתמן כמועמד לתפקיד מנכ"ל עיריית טבריה. כך דווח בחדשות 12, בעוד מועלם עצמו ממשיך להתמודד עם עננה כבדה של חשדות פליליים חמורים.

מעיריית טבריה אישרו את הפרטים בתגובה רשמית ומסרו כי "אבישי מועלם הוא אחד המועמדים לתפקיד מנכ"ל העירייה, וועדת האיתור תתכנס מיד אחרי החג". המינוי המסתמן מעורר גלי הדף, שכן מועלם היה ועודנו החשוד המרכזי בפרשה מטלטלת שנבדקה במח"ש. במסגרת החקירה עלו חשדות כבדים אודות קשרים פסולים והעברת מידע רגיש בינו לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואנשיו. על פי החשד בפרשה, מועלם פעל במכוון כדי למנוע מעצר של פעילי ימין קיצוני שחשודים בטרור לאומני ביהודה ושומרון, בתמורה לקידומו במשטרה. בנוסף, נחקר נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים על קשריו עם מועלם. לפי החשד, יעקובי העביר למועלם מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו. בחודש יולי האחרון הוחלט להגיש נגד יעקובי כתב אישום בכפוף לשימוע בפרשה שכונתה "מקורבי בן גביר", בגין עבירות מתחום טוהר המידות, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה.

נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי מגיעה לחקירה בשנה שעברה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מועלם הדף בנחרצות בריאיות מקיפים שנתן בעבר את כל ההאשמות נגדו. הוא טען כי המערכת "תפרה לו תיק" כנקמה על עימותים מקצועיים עמוקים שניהל מול החטיבה היהודית בשב"כ סביב אופן הטיפול בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.

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לדבריו, הוא נחשף למעקבים, להאזנות סתר ואף לחדירות לרכבו הפרטי, תוך שימוש מלאכותי בסעיפים ביטחוניים חמורים כדי לאפשר פעולות חקירה פולשניות נגדו. עוד טען כי לחצים פסולים הופעלו עליו מצד השב"כ בדרישה לבצע מעצרים חסרי בסיס ראייתי, וכי חומרי מודיעין קריטיים הוסתרו ממנו ביודעין.

פרטים נוספים שהתפרסמו בעבר חשפו כי בלילה בו התפרעו פעילי ימין בכפר הפלסטיני ג'ית, התעלם מועלם לכאורה מקריאות עזרה של השב"כ. סגן ניצב נאוה נחום, אחת הקצינות המשרתות תחתיו, שלחה לו סביב השעה 20:00 בערב: "יש התכנסות פעילים אלימים ביצהר, על רקע לא ברור. מוערך כי אלו יקדמו פעילות אלימה החל מתווך זמן מיידי".

לאחר מכן נאמר למועלם כי ישנה "התרעת פח"ע, אדום, שיירה של רכבים רעולי פנים, יצאו מיצהר". גורם בשב"כ מסר אז: "האירוע נמשך זמן רב. היה מספיק זמן לתפוס אותם, עם הציוד, מועלם פשוט לא רצה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כינה את חקירתו של נציב שב"ס קובי יעקובי במח"ש "רדיפה". בחשבונו ברשת X הוא כתב: "יעקובי הוא לוחם אמיץ, נחוש ומקצוען. נציב שב"ס הטוב ביותר לדורות מדינת ישראל. גאה בך ומגבה אותך אל מול רדיפת הדיפ סטייט בראשות התופרת המשפטית".

כזכור, עיריית טבריה עצמה הייתה בחודשים האחרונים במוקד תשומת הלב הציבורית בעקבות עבודות השדרוג המקיפות של טיילת אלון בעלות של 60 מיליון שקל. העבודות יצאו לדרך למרות איומים חמורים שהופנו כלפי ראש העיר יוסי נבעה מצד בעל דוכן שהתנגד למהלך.