ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשות ח"כ מיכל וולדיגר אישרה היום (שני) תיקון משמעותי לתקנות השירות הלאומי-אזרחי, המבצע לראשונה הכרה רשמית במעמדם של מתנדבים בודדים בשירות הלאומי בדומה למעמדם של חיילים בודדים בצה"ל. המהלך נועד להעניק מענה רחב ומותאם למאות צעירים וצעירות המשרתים ללא עורף משפחתי תומך.

במסגרת התקנות החדשות הורחבה באופן משמעותי הגדרת "מתנדב בודד", כך שתכלול לא רק מתנדבים שהוריהם מתגוררים בחו"ל או שהתייתמו משני הוריהם, אלא גם צעירים חסרי עורף משפחתי, צעירים שגדלו במשפחות אומנה, במסגרות חוץ-ביתיות או היו זכאים לקצבת ילד נטוש טרם שירותם.

התיקון כולל גם הרחבה משמעותית של מעטפת הסיוע הכלכלי והחברתי למתנדבים הבודדים, ובהם הגדלת מענקי הסיוע, הרחבת הזכאות לתשלומים ולהחזרים שונים, ומתן מענים מותאמים נוספים שנועדו לאפשר למתנדבים להשלים את שירותם בתנאים מיטביים.

המהלך שהוגש תחילה כהצעת חוק של ח"כ פנינה תמנו שטה, אומץ על ידי שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, והוכנס כתקנות בשירות הלאומי, מתוך תפיסה כי צעירים הבוחרים לשרת את המדינה במסגרת השירות הלאומי זכאים לאותה הכרה ולאותם כלים הניתנים לצעירים המשרתים בצה"ל כאשר הם עושים זאת בהעדר תמיכה משפחתית.

"צעד נוסף ברפורמת המעמד הממלכתי"

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, מסרה: "זהו צעד נוסף ברפורמת המעמד הממלכתי לשירות הלאומי שאני מובילה. הפעם מדובר בהשוואת תנאים למתנדבים בודדים - תיקון חברתי וערכי מהמעלה הראשונה. מדינת ישראל מחויבת לעמוד לצד כל צעיר וצעירה הבוחרים לשרת אותה, ובוודאי לצד מי שעושים זאת ללא גב משפחתי תומך".

יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ מיכל וולדיגר, הבהירה: "היום אנחנו מצדיעים למתנדבי השירות הלאומי! אמשיך לפעול ולדאוג למתנדבי השירות הלאומי, הסיירת החברתית של מדינת ישראל, ובוודאי לאלה מתוכם שזקוקים בעצמם לרשת ביטחון ולליווי משמעותי יותר".

"הדעת אינה סובלת מצב כזה"

ח"כ פנינה תמנו שטה, יו"ר סיעת כחול לבן, ציינה: "אני מאוד נרגשת מהתיקון למען צעירות וצעירים חסרי העורף שמשרתים את המדינה. הדעת אינה סובלת מצב בו משרתים בשירות לאומי למען ישראל ותורמים שנה וגם שנתיים מחייהם, נאלצים לעבוד קשה בלילות כדי שיהיה להם כסף לקורת גג ופת לחם".

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, ראובן פינסקי, הדגיש: "זהו יום משמעותי עבור השירות הלאומי ועבור מאות מתנדבים ומתנדבות שמשרתים את המדינה למרות אתגרים אישיים ומשפחתיים מורכבים. במשך שנים פעלנו כדי לשפר את התנאים של הבודדים בשירות הלאומי ובדומה לחיילים, והיום אנו משלימים צעד חשוב בדרך לשוויון הזדמנויות ולהכרה מלאה בתרומתם".

יצוין, כי התקנות צפויות להיכנס לתוקף לאחר השלמת ההליך המשפטי והפרסום ברשומות.