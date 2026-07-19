שיא חסר תקדים: אלפי נבחנים מסתערים על מבחני הרבנות

מבחני הרבנות בירושלים ( צילום: דוברות הרבנות )

מחזה מרשים התרחש השבוע במוקדי הבחינות של הרבנות הראשית לישראל: מאות אברכים, לצד חיילים ורבנים צבאיים, גדשו את האולמות במספרים שטרם נראו. על פי נתוני הרבנות הראשית, מתחילת שנת תשפ"ו נבחנו למעלה מ-13,000 מועמדים במגוון רחב של מסלולי הסמכה – מדיינות ועד כשרות ורבנות צבאית.

המספרים המרשימים משקפים מגמה עולה בביקוש להסמכה תורנית. כאשר למועד הקרוב בחודש מרחשוון נרשמו כבר למעלה מ-6,000 נבחנים – המספר הגבוה ביותר שנרשם אי פעם למועד בודד. "זו עדות לצמא הגדול להסמכה תורנית ולביקוש הגובר למסלולי ההלכה", נמסר מהרבנות הראשית.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף - צילום: באדיבות הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 1:37

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הגיע לעמוד מקרוב אחר התנהלות הבחינות, ובחר לחזק את הנבחנים בדברים מיוחדים. במיוחד פנה הראש"ל לרבני הצבא, שעמדו בשורות הנבחנים. "רב צבאי נמצא בצומת קריטית", אמר הגר"ד יוסף. "רבות מהמחלוקות כיום נובעות מחוסר היכרות. כאשר חייל פוגש רב, מעבר לידע ההלכתי, יש לכם הזדמנות לדבר עם כל אדם באהבה ובכבוד, ובכך לקרב לבבות". בבגדי ים לקודש הקדשים? הזעקה הרוטטת של אב"ד מירון לקראת 'בין הזמנים' חיים רוזנבוים | 19:08 ירי נשמע מתוך דירה בעיר החרדית אלעד; כוחות החירום במקום כיכר השבת | 19:06 הראש"ל הדגיש את האחריות הכפולה המוטלת על רבני הצבא: "עלינו לשמור על קפדנות ההלכה, אך יחד עם זאת, מוטלת עלינו האחריות להאהיב את שם שמיים על הבריות". דבריו עוררו התרגשות בקרב הנבחנים, שרבים מהם משרתים כבר כרבנים צבאיים ומבקשים להעמיק את הכשרתם.

הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: באדיבות הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 2:20

גם הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר הגיע למוקדי הבחינות והדגיש את חשיבות המערך. "הבחינות הן אבן היסוד של ההסמכה", ציין הרב בר. "הגדרה בסיסית של רב היא אדם שיודע הלכה. לפני כל תואר או תפקיד, היסוד הוא ידיעת התורה".

הרב הראשי קרא לנבחנים להמשיך ולהשלים את כל המבחנים: "אני קורא לנבחנים להמשיך ולהשלים את כל המבחנים, כדי שכשיגיעו לתפקידי רבני ערים או תפקידים אחרים, יעשו זאת מתוך הכשרה מלאה". בנוסף, עודד הרב בר את הנבחנים בתחומי הכשרות, וציין כי קיים צורך לאומי באנשי מקצוע מוסמכים בתחום בודקי החוץ והפנים.

הרבנים הראשיים במבחני הרבנות ( צילום: באדיבות )

מגוון רחב של מסלולי הסמכה

מערך הבחינות של הרבנות הראשית כולל מגוון רחב של מסלולים: החל מדיינות בחושן משפט ואבן העזר, דרך מסלולי כשרות מורכבים כגון בודקי חוץ ופנים ושוחטים, ועד לרבנות צבאית ורבנות קהילות בתפוצות. כל מסלול דורש שנים של לימוד עמוק והכנה מקיפה.

ברבנות הראשית ציינו כי הם פועלים לייעול מערך הבחינות, במטרה לקצר את זמני ההמתנה לתוצאות עבור המועמדים. "אנחנו מודעים לחשיבות המערך ופועלים להנגיש אותו ככל האפשר", נמסר מהרבנות. יצוין כי בעבר התעוררו מחלוקות בנוגע ללוחות הזמנים של מבחני הדיינות, אך ברבנות מבהירים כי המדיניות הרשמית נועדה לשמור על סטנדרטים גבוהים.

המספרים המרשימים של השנה מעידים על התעצמות המגמה של חיזוק ההסמכה התורנית בישראל, ועל הביקוש הגובר לרבנים מוסמכים בכל התחומים – מרבני ערים ועד רבנים צבאיים ומשגיחי כשרות.