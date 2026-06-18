בעיצומה של ההפגנה מחוץ לכלא: הוחלט לשחרר את האברך העצור

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מאות בחורי ישיבת "באר בתלמוד" מתכנסים הערב (חמישי) מול מתקן הכליאה הצבאי כלא 10, במחאה על מעצרו של האברך אביאל כהן, בוגר הישיבה, שנעצר בתחילת השבוע בצומת גילת בדרום הארץ.

ההפגנה, המזוהה עם ש"ס, כוללת נוכחות של חברי מועצת חכמי התורה וחברי כנסת מהתנועה. על במת ההפגנה עלו הרב יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה, וחברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויוני משירקי. המחאה מתקיימת על רקע גל מעצרים של בני ישיבות בשבועות האחרונים. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', האברך אביאל כהן נעצר בתחילת השבוע בחשד לעריקות ואי התייצבות בלשכת הגיוס, כאשר המעצר בוצע בתוך מתחם תחנת הדלק 'גילת' הסמוכה לאופקים. על פי הנמסר, המעצר בוצע בידי בלשים של המשטרה הצבאית בעת שהאברך היה בנסיעה עם רעייתו. מיד לאחר המעצר, פשטה השמועה בקרב ריכוזי היהדות החרדית בדרום, ותוך דקות ספורות הגיעו למקום עשרות מפגינים חרדים שהחלו לחסום את הצומת המרכזי במחאה. "קפאתי באמצע הפגישה בגלל מה שהיא עשתה" | השידוך עלה על מוקש ברגע אחד אריה רוזן | 14:59 ריקול למכנסיים ופשיטת רגל מגזרית: הגיע הזמן לעבור להתקפה טובה אור | 15:00 אביו של האברך העצור תיאר במונולוג כואב את השלבים של המעצר המפתיע: "הבן שלי הוא אברך כולל שיושב ולומד יומם וליל. תפסו אותו סתם כך, בלי שום בושה, בעוון לימוד תורה. מדובר בבחור צדיק. אמא שלו היא אישה עיוורת, ופתאום תולשים אותו מהאוטו באמצע הנהיגה ולוקחים אותו". האב הוסיף בכאב על הרגעים הקשים שחוותה כלתו: "את אשתו הצעירה פשוט זרקו שם באמצע הדרך, בשום מקום. אין לה אפילו רישיון נהיגה והיא נשארה לבד חסרת אונים. ככה מתנהגים לאברך ואישה צעירה?".

ההפגנה הערב מתקיימת על רקע הביקורת הציבורית הקשה שהופנתה כלפי המשטרה בעקבות האלימות שהופעלה כלפי מפגינים חרדים בשבוע האחרון. תיעודים קשים מההפגנות הראו שוטרים משתמשים באלימות קשה ומיותרת נגד מפגינים.

יו"ר סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, תקף במליאת הכנסת את אלימות המשטרה הקשה. "אני מגנה כל אלימות, אבל מה שראינו היום מצד המשטרה, זו חציית כל קו אדום", הצהיר אזולאי. "לא ייתכן ששוטרים יפעילו כוח בלתי מידתי כלפי מפגינים".

מחאות נוספות השבוע

המחאה של ש"ס הערב מצטרפת לשורה של הפגנות שהתקיימו השבוע נגד מעצר בני ישיבות. כאמור, חסידות גור קיימה אתמול עצרת ענק מול כלא 10, בה השתתפו רבבות חסידים ובראשם האדמו"ר מגור באופן אישי - צעד חריג ומשמעותי במיוחד.

( צילום: באדיבות המצלם )

העצרת של גור התקיימה בעקבות מעצרו של בחור חסיד גור תושב אשדוד, שנעצר כשהגיע להסדיר את מעמדו הצבאי. על פי המארגנים, כ-18,000 איש השתתפו במחאה, והמקום כולו הושחר לחלוטין מרוב המשתתפים.

במקביל, יו"ר סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אורי מקלב, יוזם הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות נגד גזירת הגיוס. ההצעה צפויה לעלות לדיון במליאת הכנסת בשבוע הבא, ולראשונה מסתמנת אפשרות ממשית שההצעה תזכה לרוב.