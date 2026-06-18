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בעיצומה של ההפגנה מחוץ לכלא: הוחלט לשחרר את האברך העצור

מאות בחורי ישיבות הגיעו לעצרת מחאה הערב מול כלא 10, בעקבות מעצר אברך בוגר ישיבת "באר בתלמוד" בתחילת השבוע | בעיצומה של העצרת הוחלט לשחרר את האברך עד כניסת השבת (חרדים)

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| צילום: צילום: באדיבות המצלם

מאות בחורי ישיבת "באר בתלמוד" מתכנסים הערב (חמישי) מול כלא 10, במחאה על מעצרו של האברך אביאל כהן, בוגר הישיבה, שנעצר בתחילת השבוע בצומת גילת בדרום הארץ.

ההפגנה, המזוהה עם ש"ס, כוללת נוכחות של חברי מועצת חכמי התורה וחברי כנסת מהתנועה. על במת ההפגנה עלו הרב יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה, וחברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויוני משירקי.

המחאה מתקיימת על רקע גל מעצרים של בני ישיבות בשבועות האחרונים. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', האברך אביאל כהן נעצר בתחילת השבוע בחשד לעריקות ואי התייצבות בלשכת הגיוס, כאשר המעצר בוצע בתוך מתחם תחנת הדלק 'גילת' הסמוכה לאופקים.

על פי הנמסר, המעצר בוצע בידי בלשים של המשטרה הצבאית בעת שהאברך היה בנסיעה עם רעייתו. מיד לאחר המעצר, פשטה השמועה בקרב ריכוזי היהדות החרדית בדרום, ותוך דקות ספורות הגיעו למקום עשרות מפגינים חרדים שהחלו לחסום את הצומת המרכזי במחאה.

אביו של האברך העצור תיאר במונולוג כואב את השלבים של המעצר המפתיע: "הבן שלי הוא אברך כולל שיושב ולומד יומם וליל. תפסו אותו סתם כך, בלי שום בושה, בעוון לימוד תורה. מדובר בבחור צדיק. אמא שלו היא אישה עיוורת, ופתאום תולשים אותו מהאוטו באמצע הנהיגה ולוקחים אותו".

האב הוסיף בכאב על הרגעים הקשים שחוותה כלתו: "את אשתו הצעירה פשוט זרקו שם באמצע הדרך, בשום מקום. אין לה אפילו רישיון נהיגה והיא נשארה לבד חסרת אונים. ככה מתנהגים לאברך ואישה צעירה?".

ההפגנה הערב מתקיימת על רקע הביקורת הציבורית הקשה שהופנתה כלפי המשטרה בעקבות האלימות שהופעלה כלפי מפגינים חרדים בשבוע האחרון. תיעודים קשים מההפגנות הראו שוטרים משתמשים באלימות קשה ומיותרת נגד מפגינים.

יו"ר סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, תקף במליאת הכנסת את אלימות המשטרה הקשה. "אני מגנה כל אלימות, אבל מה שראינו היום מצד המשטרה, זו חציית כל קו אדום", הצהיר אזולאי. "לא ייתכן ששוטרים יפעילו כוח בלתי מידתי כלפי מפגינים".

מחאות נוספות השבוע

המחאה של ש"ס הערב מצטרפת לשורה של הפגנות שהתקיימו השבוע נגד מעצר בני ישיבות. כאמור, חסידות גור קיימה אתמול עצרת ענק מול כלא 10, בה השתתפו רבבות חסידים ובראשם האדמו"ר מגור באופן אישי - צעד חריג ומשמעותי במיוחד.

(צילום: באדיבות המצלם)

העצרת של גור התקיימה בעקבות מעצרו של בחור חסיד גור תושב אשדוד, שנעצר כשהגיע להסדיר את מעמדו הצבאי. על פי המארגנים, כ-18,000 איש השתתפו במחאה, והמקום כולו הושחר לחלוטין מרוב המשתתפים.

במקביל, יו"ר סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אורי מקלב, יוזם הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות נגד גזירת הגיוס. ההצעה צפויה לעלות לדיון במליאת הכנסת בשבוע הבא, ולראשונה מסתמנת אפשרות ממשית שההצעה תזכה לרוב.

גיוס חרדיםהפגנההפגנותאלימות משטרתיתכלא 10אביאל כהן

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3
הכל טוב ויפה, אבל מה קשור שאמא שלו עוורות?! הבחור נשוי!!! אם דודה שלו גידמת וסבא שלו צולע, זה גם קשור. המחאה היא אחת ויחידה, איך במדינת היהודיים עוצרים ומכניסים לכלא אברכים בעוון לימוד תורה. איך מה שהיה בזמן מלכות יוון נתחדשה עכשיו בדורנו על בני תורה. ושוב, שם לא שקלו אם האם סומא או בריאה, אלא איך ל
נחום
2
ברוך השם המחאה מצויינת אבל תגידו זה מזיז למישהו שאתם עושים עצרת מול הכלא ? חוץ מזה שזה תומך בצדיק שנמצא שם. צריכים לחסום ולהפריע למקבלי ההחלטות, יועמשית ובגץ.
אדיר
1
מסתבר שכמה דק' בודדות של עצרת שיחררו את הבחור
טוביה

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