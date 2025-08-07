כיכר השבת
"יש לה עוד רעיונות"

ח"כ פרוש שובת רעב מול משרדה של היועמ"שית: "החלטתי, אני מתנחל פה"

ח״כ מאיר פרוש פתח הבוקר בשביתת מחאה מול משרד המשפטים בירושלים, בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבה שלא התייצבו לגיוס | "החלטתי - אני מתנחל פה", אמר פרוש בסרטון שפרסם (חרדים) 

פרוש שובת רעב מול משרד המשפטים (דוברות)

ח״כ מאיר פרוש (יהדות התורה) פתח הבוקר (חמישי) בשביתת מחאה מול משרד המשפטים בירושלים, בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבה שלא התייצבו לגיוס.

פרוש עזב את לשכתו בכנסת והודיע כי יעביר את פעילותו השוטפת למתחם משרד המשפטים, שם בכוונתו לשהות מדי יום בשעות 9:30–18:30 מבלי לאכול או לשתות, במחאה על אכיפת החוק נגד בני ישיבות.

"אני עומד פה בכניסה למשרד המשפטים, אחרי מה שקורה ביממה האחרונה", אמר פרוש במקום. "עזבתי את הלשכה בכנסת. החלטתי - אני מתנחל פה, נמצא פה. כל יום, מ-9:30 בבוקר עד 6:30 בערב, אני לא הולך לאכול פה, לא אשתה פה".

לדבריו, המחאה ממוקדת כלפי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ש"מובילה קו תקיף נגד הציבור החרדי". "אם החברים שלי, הציבור החרדי, לוקחים אותו לכלא בגלל שהוא לומד תורה - אני בא למחות פה נגד היועמ״שית", אמר.

"היא זו שמדרבנת את כולם, היא זו שלא נותנת מנוחה. אני חושב שבדעתה להוציא בשבוע הבא איזושהי הודעה שהחרדים אסור להם לנסוע על הכבישים, מכיוון שהכבישים מסובסדים על ידי משרד התחבורה עם הזפת".

פרוש, אחד מחברי הכנסת הוותיקים בסיעות החרדיות, טען עוד כי למד על "רעיונות נוספים" שעשויים להרע את מצב הציבור החרדי, אך בחר שלא לפרט את כולם. "כנראה שאנחנו הולכים למצב קשה", אמר. "באתי לשבות פה - פה אני שובת".

מאיר כל הכבוד כל הכבוד שכל החברי כנסת יגיעו לשם מדינת גויים וכמו בגרמניה כואב לכתוב כך אבל כואב לאן הגענו
דוד כהן
36
אנו רצים והם רצים אנו רצים ללומדי תורה והם רצים לצבא
יפה
35
כל הכבוד, יראו שאר חברי הכנסת החרדים וילמדו.... לא דיבורים אלא מעשים!!!!!
נחמן מנחמי
34
טוב שניזכרת שנתיים עברו
צדיק ניסתר
33
ממליץ לך לשתות בחום הזה
שכל
32
שיקח איתו את גולדקנוף לשניהם לא יזיק קצת דיאטה,תתפטרו מהקואליציה
יענקלה
31
אחלה פרוש
יוסף
30
טוב שהחרדים נזכרו שצריך לפטר אותה אבל איפה כל הח"כ האחרים???????????
יפה
29
לא יעזור כל החברים שלך שיתבישו להם חצופים אנחנו בחרנו בהם ומה הן עשו עד עכשיו כלוווםםם כי אם היה משהו זה לא היה קורה האמנתם שיהיה טוב הינה נתרגל גם לזה וזה יהיה חלק מהתמודדות שלנו כבר אין דרך חזרה עכשיו תמשכו לא תומכים בממשלה צאו במידי אם לא זה ימשיך וימשיך תמשיכו תשארו וגם זה ימשיך נבלים
בני
28
בקיצור הוא מתאסלם ומתחיל ברמאדן
דני
27
להיפך,אהבתי,גם אם יאכל בשקט ,לפחות מראה אכפתיות
בן
26
איפה היית כשאגודה רצו להצביע נגד הממשלה בזמן שהיה להם קלף של התקציב ביד ורק בגלל חוסר פרגון פנימי ושנאה יוקדת לא יכלת להצביע במעדה לזהה לגור שלראשונה בעשור האחרון הצליחו להוביל מהלך שכולם נגררו אחריהם, עכשיו במלחמת הקרדיטים אתה מתייצב עם ספינים, צבועם, נמאסתם !!!!
חיים
25
אשריך ר' מאיר ה' ישמור עליך
מבין טוב
24
מ 9 עד 6 הוא לא אוכל והוא קורא לזה שביתת רעב .זה רמאדן
חחחח
23
חחח הוא שובת רעב.אין משהו שיצחק
חיים
22
למה רק הוא שיבואו כל החברי כנסת החרדים אולי זה יזיז אצבע.....
חיים
21
טיפש שלא עושה כלום רק כותרות ואיומים תפסיקו ותתחילו לעשות משהו זה 7 באוקטובר של הציבור החרדי
קדנע
20
הוא יחובר לאינפוזית צ'ולנט.
מקס
19
ולמה אתה חושב שזה יזיז לה? מבחינתה תמות, העולם שלה יהיה טוב יותר עם חרדי אחד פחות…
ישראל
18
ח"כ מיותר...
קר קרקר קרעי
17
רציתי שגם גולדקנוף "מה רע פה" ישבות רעב. אבל בוא כל כך שמן שכל היום שלו היא ארוחה אחת גדולה
פורוש
16
לך על זה עד הסוף
בונו
15
עוד גימיק קצת צומי
משה
14
שובת רעב כמו ברמדאן מהבוקר עד הלילה.
יורם
13
קח איתך את הבן המגודל שלך שרוליק ושיעזוב את אלעד בשקט
אלעדי
12
כל הכבוד להרב מאיר פרוש. ניכר שהוא עוד שייך לדור הקודם שעדין לא התקלקל ואיכפת לו התורה והיהדות. כבוד הוא למשפחת פרוש המפוארה !!! וחפץ ה' בידו יצליח
ישראל ירושלמי
11
כל הכבוד שכל החכי"ם החרדים יעשו זאת
יוסי
10
אתה וחבריך ממשיכים להוליך שולל את הציבור החרדי , פעילות היועמ"שית לא באה בחלל ריק , אלא אחרי כמה שנים שאין חוק
שמחה
9
פרוש והגימיקים . כזכור , הוא גם זה שאזק את עצמו לכנסת (כאומר, לא משנה מה תעשו לחרדים , אני את הכנסת לא אעזוב)
מנדל
8
מפגין מול ה״מקל״ ולא רואה שמה׳ יצא הדבר.
שב תלמד! אולי יחוס עם עני ואביון
7
כל הכבוד לו
ספרדי
6
שובת רעב אחרי שלוש שנים שהוא יושב על סיר הבשר
מצחיק בקושי
5
נראה כמה יחזיק . .
דודי
4
כולכם לפח אשפה רק ההפגנות שלנו פשוטי העם שכבר הבנו שאי אפשר לסמוך עלינו.....רק אנחנו נעזור לעצמנו אתה יכול לחזור הביתה לאכול ולשתות בדיחה עצובה
מוגז עדין
3
תביא איתך גם את דרעי
חיים
2
סוף סוף משהו מעניין אותו בחורי הישיבות
יעקב
1
קשקשן בשקל שישבות מול ביתו וביתו של גפני שיגעתם אותנו 15 שנה שאין מה לדאוג קבלתם ממשלת ימין וגיחכתם בזלזול שיהיה בסדר תנו את הדין אם אתם הייתם מתעקשים על תורתו אומנותו לפני שנים היועצת המשפטית לא היה לה מה לעשות הכל המשך הגימיקים אולי שיעשה שוב קריעה או יקשור את עצמו לדוכן שחקן בשקל...
לוי

