ח״כ מאיר פרוש (יהדות התורה) פתח הבוקר (חמישי) בשביתת מחאה מול משרד המשפטים בירושלים, בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבה שלא התייצבו לגיוס.

פרוש עזב את לשכתו בכנסת והודיע כי יעביר את פעילותו השוטפת למתחם משרד המשפטים, שם בכוונתו לשהות מדי יום בשעות 9:30–18:30 מבלי לאכול או לשתות, במחאה על אכיפת החוק נגד בני ישיבות.

"אני עומד פה בכניסה למשרד המשפטים, אחרי מה שקורה ביממה האחרונה", אמר פרוש במקום. "עזבתי את הלשכה בכנסת. החלטתי - אני מתנחל פה, נמצא פה. כל יום, מ-9:30 בבוקר עד 6:30 בערב, אני לא הולך לאכול פה, לא אשתה פה".

לדבריו, המחאה ממוקדת כלפי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ש"מובילה קו תקיף נגד הציבור החרדי". "אם החברים שלי, הציבור החרדי, לוקחים אותו לכלא בגלל שהוא לומד תורה - אני בא למחות פה נגד היועמ״שית", אמר.

"היא זו שמדרבנת את כולם, היא זו שלא נותנת מנוחה. אני חושב שבדעתה להוציא בשבוע הבא איזושהי הודעה שהחרדים אסור להם לנסוע על הכבישים, מכיוון שהכבישים מסובסדים על ידי משרד התחבורה עם הזפת".

פרוש, אחד מחברי הכנסת הוותיקים בסיעות החרדיות, טען עוד כי למד על "רעיונות נוספים" שעשויים להרע את מצב הציבור החרדי, אך בחר שלא לפרט את כולם. "כנראה שאנחנו הולכים למצב קשה", אמר. "באתי לשבות פה - פה אני שובת".