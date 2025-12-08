אורח רום מעלה ביקר אתמול (ראשון, אחר הצהריים שעון ניו יורק) בשיכון סקווירא שבניו יורק, מייק ג'ונסון, יו"ר בית הנבחרים של ארה"ב, הגיע לביקור מיוחד במעונו של האדמו"ר מסקווירא. לביקור הצטרף גם חבר הקונגרס מייק לולר.

לקראת הגעתם של האורחים רמי המעלה, שררה דריכות גבוהה בשיכון. רחובות שלמים בסביבת מעון האדמו"ר נסגרו לתנועה, והאזור כולו הפך לשטח סטרילי. עסקני החסידות עבדו בשיתוף פעולה עם בכירי המשטרה וכוחות אבטחה כבדה על מנת למנוע מחסידים להתקרב למעון.

בכניסה, התקבלו האורחים בחמימות על ידי ראשי עסקני החסידות, אשר ליוו אותם עד לחדרו של האדמו"ר.

האדמו"ר קיבל את האורחים החשובים בחדרו, שם הוכן עבורם כיבוד מכובד כיאה למעמד, והשיחה נסבה סביב נושאים העומדים על הפרק.

עיקר הפגישה עסק בשיתוף פעולה ובקשר החשוב עם הקהילה החרדית, אך גולת הכותרת הגיעה במהלך הדברים, כאשר יושב ראש בית הנבחרים ג'ונסון וחבר הקונגרס לולר הודיעו לאדמו"ר כי הם פועלים במרץ לארגן עבורו פגישה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

בחסידות, מצפים כעת בכיליון עיניים לראות האם האדמו"ר יקבל את ההזמנה לפגישה, שכן בשנים האחרונות הונהגו גדרים וסייגים חמורים בעניין יציאתו של האדמו"ר מגבולות העיירה. על פי הנהגתו, הרבי אינו יוצא אפילו לשמחות משפחתיות או להלוויות המתקיימות מחוץ לשיכון, למעט גיחות מעת לעת לעיירת מונסי, עובדה שמעלה סימן שאלה גדול לגבי עתידו של המפגש הנדיר.

יצוין, כי זו אינה הפעם הראשונה בה האדמו"ר מסקווירא מקיים פגישה רמת דרג עם נשיא אמריקאי מכהן. בשנת תש"ס, כאשר ארבעה מחסידי סקווירא נידונו לעונשי מאסר ממושכים בגין הונאת הממשל הפדרלי בסכומים של כ-30 מיליון דולר, ביקש הרבי להיפגש עם נשיא ארה"ב דאז, ביל קלינטון, בערב שבת קודש חנוכה. האדמו"ר הגיע לפגישה כשהוא חבוש בקאלפיק על ראשו כמנהגו בימי החנוכה, העניק לקלינטון מנורת כסף, ובשיחה בת 45 דקות ביקש חנינה או הקלה בעונשם של החסידים, בטענה שהכסף הועבר לתרומה לפרויקטים בקריה. בעקבות הפגישה הדרמטית, הנשיא אכן הפחית באופן משמעותי מעונשם של החסידים.