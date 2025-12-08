ילדי תלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בני ברק, חגגו ברוב פאר והדר מסיבת חומש | במעמד הנרגש שהתקיים באודיטוריום העירוני השתתפו זקני והורי התלמידים, ובראשם האדמו"ר מטעמשוואר שאף כובד לחלק את החומשים לצעירי הצאן (חסידים)
רגע לפני שעלה לבמה השבוע, שיתף הזמר אברהם פריד ברגע אישי שעבר עליו באירופה: שוטר ניגש אליו בתחנת הרכבת עם הארנק שלו. התברר שהוא שכח את הארנק קודם לכן, על הדלפק, בעת שקנה את הכרטיס | "שאלתי את השוטר, מאיפה ידעת שזה שלי?" | צפו
המוני חסידים ואנשי מעשה נהרו בשבוע האחרון אל אולמי האנגר 11 בתל אביב, לחוג ולהשתתף בשמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מקוז'ניץ, אשר נישאה אל החתן בן הרה"ג רבי צבי הגר, רב קהילת 'עטרת צבי' בלונדון, ונכד האדמו"רים מסטראז'ניץ ואונגוואר זצ"ל | שיא השמחה נרשם במעמד מצוות טאנץ שנערך לאחר חצות, אז רקד האדמו"ר את הריקוד לפני בתו הכלה, אחוז שרעפים, כשהוא חגור באבנט קודש מירושת המגיד הקדוש מקוז'ניץ זי"ע
שניים מהאדמו"רים לבית ויז'ניץ יצאו במחאה חריפה נגד אלימות והקצנה בויז'ניץ מרכז, תוך שהם מעבירים ביקורת חריפה על שיטת החסידות בהפרדה משפחות ובניתוק בנים מאבותם | בתוך כך, הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים מרובים לרפואת הרב צבי הירש טוסיג, שהובהל אמש שוב לבית החולים בעקבות הפציעות הקשות והאכזריות שספג בשבוע שעבר |האזינו להקלטת המחאה
האדמו"ר מקוזמיר השוהה בימים אלו בארה"ב, ערך שבוע שעבר סעודת הילולת לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, יחד ש"ב האדמו"ר ממודז'יץ פלעטבוש | ביום שישי האחרון נצפה האדמו"ר צועד ברחובות בורו פארק כאחד האדם ללא ליווי של משמשים בקודש
המוני תושבי בני ברק נהרו במהלך השבת לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב, בתפילות ובעריכת השולחנות הטהורים | האדמו"ר המבקר בימים אלו בארה"ק חיזק את חסידיו בערי מושבותיהם במהלך השבוע האחרון | צפו בתיעוד מצאת השבת, מסעודה שלישית, הבדלה והרחת הנר כסגולה להינצל מרוחות רעות, והריקוד לפני ברכת הפרידה
בשב"ק האחרון ציינו בחצה"ק מודז'יץ את הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי שאול' זי"ע, שהסתלק לפני 78 שנים בשבת קודש | האדמו"ר שזכה להלחין כ-2,000 ניגונים במהלך חייו, היה המנהיג הראשון של השושלת לאחר השואה האיומה, ונפטר בעת שביקר בארץ ישראל בשנת תש"ח | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל נכדו ממלא מקומו האדמו"ר ממודז'יץ
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת האחרונה בעיירת קרעסטיר שבהונגריה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל האדמו"ר, החל מעריכת הבדלה, קיפול הטלית מתוך שירה וזימרה וחלוקת הסיגריות כמנהגו בקודש מידי מוצאי שבת לקהל החסידים
לקראת שמחת נישואי נינתו הבכורה, פקד האדמו"ר מסאטמר את אוהל אדמו"רי החסידות בבית העלמין בקריית יואל במונורו, כפי הנהוג להזמין את האבות הקדושים לשוש בשמחת צאצאם | באוהל הקדוש העתיר האדמו"ר בתפילה שעה ארוכה מתוך התעוררות עצומה
השבת יציינו כ"ו שנים להסתלקותו לשמי מרום של הצדיק רבי דוד לייב שוורץ זצ"ל, גבאי הצדקה המפורסם, שהקים מאות בתים בישראל במסירות נפש | הצדיק המוכר במיוחד לבני הדור הישן לא זכה להותיר אחריו זרע של קיימא, ולזכות תיחשב ללמוד ולהדליק נר לעילוי נשמתו
במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נחגגה שמחת ה'פדיון הבן' לנינו, נכד לחתנו הרה"צ אליעזר צבי טויב רבה של קהילת קאלוב בביתר, נין להאדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרב יחיאל טווערסקי | הסבא רבה הנרגש שימש ככהן, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה בקרב בני המשפחה
אדמו"ר רום מעלה הגיע הבוקר לתפילת שחרית בבית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד, האדמו"ר מסטריקוב שנחת מחו"ל מיהר לתפוס 'זמן תפילה' במקום | לאחר התפילה המרוממת, קיבל האדמו"ר מהרב משה הורוביץ, ראש כולל בית מנחם והרב לוי ברוק, יו"ר מכון אור החסידות את הספר "אוצרות המועדים" על חג החנוכה, המלקט מתורתו של האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע | האדמו"ר בירך בחמימות את מעניקי הספר ואת כלל הציבור והמתפללים שנכחו בבית המדרש
שמחת בר המצווה לנין האדמו"רים מויז'ניץ ונדבורנה זצוק"ל בן לנכדם הרה"ג רבי חיים מרדכי אשכנזי, בן הגה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי, ראש ישיבת נדבורנה וחתן הגה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבות ויז'ניץ | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני המשפחה לצד קהל חסידים שהגיעו לאחל מזל טוב
במעמד נרגש הוקמה מצבה על קברו הק' של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, הטמון באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים | במעמד שנערך בראשות בנו ממלא מקומו האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, השתתפו מתי מעט של חסידים ובני המשפחה | צפו בתיעוד
מאות חסידי סערט ויז'ניץ השתתפו השבוע בשמחת הוואכט נאכט לרגל לידת הנין להאדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בן לנכדו, הרב זלמן לייב מייזליש, בן הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, וחתן הרה"ג ר' יואל איתמר קרויס | שעה קצרה לפני מעמד הוואכט נאכט, התאספו ילדי התלמוד תורה למעמד ה'קרישמליינען' המסורתי. בסיום המעמד המרגש, זכו כל הילדים לקבל מטבע קודש לברכה מידי האדמו"ר
באורח
נדיר הגיע האדמו"ר
מצאנז לביקור מיוחד וקביעת מזוזה במוסד
'בית
לפליטות' בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |הרבי
נשא שיחת חיזוק לפני הבנות ובירך את
המטבעות לשמירה ברכה והצלחה שיוחלקו להן במהלך חג החנוכה (חסידים)
