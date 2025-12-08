כיכר השבת
 עֹשֵׂה צְדָקָה בְכָל עֵת

מב"ב לארה"ב | האדמו"ר מקוזמיר התרים את תושבי אמריקה לטובת בית מדרשו

האדמו"ר מקוזמיר אשר איתן מושבו בבני ברק, מבקר בימים אלו בארה"ב לטובת החזקת בית מדרשו | במהלך הביקור חיזק האדמו"ר את בחורי ישיבת צאנז בסטעטן איילנד, וכן ביקר ביקור הוד בעיר התורה ליקווד (חסידים)

האדמו"ר מקוזמיר בביקור בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
