מ"כים ושני לוחמים נכלאו

אירוע חמור בפעילות צה"ל בשומרון: לוחם ביחידה מובחרת נרדם ונשכח מאחור

לוחם ביחידה מיוחדת של צה"ל נשכח בשבוע שעבר במשך כ-40 דקות בבית בקבטיה שבצפון השומרון, במהלך פעילות מבצעית | בתחקיר של מפקד היחידה ומפקד חטיבת הקומנדו, עלה כי החייל נשכח לאחר קבלת דיווח שגוי על הימצאות כלל הלוחמים בצוות | התחקיר קבע כי מדובר באירוע חמור (צבא)

כוחות צה"ל ביהודה ושומרון (צילום: דובר צה"ל)

אירוע חמור ביחידת מגלן: מפקד צוות, מפקד כיתה ושני לוחמים ביחידת מגלן נשלחו למחבוש בכלא הצבאי - לאחר ששכחו לוחם ישן בתוך בית במשך 40 דקות, במבצע בכפר קבאטיה ליד ג׳נין.

על פי הודעת דובר צה״ל, במהלך פעילות מבצעית בשבוע שעבר בכפר קבטיה שבחטיבת מנשה, כוח יצא מאיתור כדי לעבור לאיתור אחר בכפר, ללא לוחם שנותר במבנה. כעבור כ-40 דקות הלוחם חבר לכוח אחר שהיה במקום סמוך בתוך הכפר.

האירוע דווח מיד למפקדים ובוצע תחקיר מעמיק על ידי מפקד היחידה ומפקד חטיבת הקומנדו, אשר הוצג למפקד אוגדה 98 ומפקד אוגדת איו״ש. מהתחקיר עלה כי החייל נשכח באיתור לאחר קבלת דיווח שגוי על הימצאות כלל הלוחמים בצוות בעת ניתוק המגע.

התחקיר קבע כי מדובר באירוע חמור, אשר אינו תואם את הסטנדרט המצופה מחיילים ומפקדים בצה״ל ובפרט ביחידה מיוחדת. לאור התחקיר מ״כ ושני הלוחמים המעורבים באירוע נשפטו לימי מחבוש, מפקד הצוות נשפט גם כן ונשלח לימי מחבוש, ומפקד הפלגה יזומן לשיחה פיקודית אצל מפקד אוגדה 98.

