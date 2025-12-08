לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרה היום (שני) כי הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב-29 בדצמבר, במהלך ביקורו במדינה. שלא כמו בביקוריו הקודמים, שנערכו בבית הלבן בוושינגטון, הפעם צפוי נתניהו לפגוש את טראמפ בבית של הנשיא, אחוזת מאר־א־לאגו שבפלורידה.

נתניהו החליט להאריך את שהותו שם, ויעשה גם את סוף השבוע במאר א-לאגו, האחוזה של טראמפ בפלורידה, ובסך הכול ישהה בארה"ב שבוע ימים. הוא צפוי להמריא ב-28 בדצמבר ולשוב ב-4 בינואר.

זהו ביקורו החמישי של נתניהו אצל טראמפ מאז שובו של הנשיא לבית הלבן בינואר, והראשון מאז הוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה. במהלך הפגישה צפויים השניים לעסוק במכלול הסוגיות הבוערות, ובהן התקדמות יישום שלב ב' בתוכנית 20 הנקודות ל"יום שאחרי" בעזה, המגעים מול לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, ותיאום עמדות המדינות מול איראן ושלוחותיה.

על פי הדיווח בישראל היום, במהלך הביקור, צפוי נתניהו לקיים שתי פגישות נפרדות עם הנשיא טראמפ. כמו כן, תתקיים פגישה עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, ופגישה נוספת עם הקהילה היהודית המקומית.