בנאום סוער במליאה

LIVEנתניהו: "מנהיגים רבים משחרים לפתחנו; עליית האנטישמיות - בגלל המוסלמים והאופוזיציה"

ראש הממשלה נתניהו, נואם כעת במליאת הכנסת במסגרת דיון 40 חתימות והוא מתייחס לסוגיות רבות שעל הפרק, כאשר הוא תקף בחריפות את האופוזיציה שלא הפסיקה לקרוא קריאות ביניים (חדשות כנסת)

נתניהו כעת בכנסת (צילום: ערוץ כנסת)

ראש הממשלה , נואם בשעה זו (שני) במליאת הכנסת, בדיון ארבעים חתימות, אותו ביקשו חברי האופוזיציה.

הנושא של הדיון הוא - "קריסת מעמדה הבין-לאומי של ישראל", ולכך התייחס ראש הממשלה בהרחבה בנאום שלווה בצעקות רבות מצד האופוזיציה.

"קריסת מעמדה הבין-לאומי של ישראל?", תהה נתניהו על נושא הדיון ואמר: "איזה ניתוק יש פה מהמציאות, איזה מחזור של סיסמאות חלולות שהן ההפך הגמור מכל מה שקורה בפועל. מדינת ישראל היום חזקה מאי פעם".

נתניהו גם התייחס ליחסים עם ארצות הברית ורוסיה ואמר: "אנחנו ידידים של ארה"ב אבל אנחנו שתי מדינות עצמאיות, כשהחברות מתבססת על ערכים משותפים וגם על אינטרסים משותפים שרק התחדדו".

"לישראל", הסביר ראש הממשלה: "אין בעלת ברית טובה מארה"ב, ולארה"ב אין בעלת ברית טובה יותר מישראל".

על הקשר עם רוסיה אמר ראש הממשלה: "יש לנו מגעים רצופים עם מעצמה עולמית נוספת, רוסיה. אני משוחח עם נשיא רוסיה פוטין באופן קבוע, כדי לבסס את היחסים".

בהמשך הנאום התייחס ראש הממשלה לביקור המדיני הראשון של קנצלר גרמניה אתמול בישראל והסביר על החשיבות שלו, חברי יש עתיד לא התאפקו וקראו קריאות ביניים: "הוא הגיע לפה כי אתה לא יכול לנחות בגרמניה". נתניהו לא נותר חייב והשיב: "מדוע אתם חוזרים על השקר הזה?".

