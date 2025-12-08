כיכר השבת
דרמטי ביותר: שב"כ ביצע מעקבים אחרי משרדי ממשלה "בשל פעילות התיישבותית ביו"ש"

שירות הביטחון הכללי עקב אחר הפעילות ההתיישבותית של משרדי הממשלה ביהודה ושומרון | המהלך נחשף בדו"ח סודי שהועבר לידי השרים החברים בקבינט המדיני ביטחוני | כעת השרה אורית סטורק דורשת מזיני לחקור את הפרשה החמורה (חדשות)

אורית סטרוק (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

דרמטי ביותר: הערב (שני) נחשף כי שירות הביטחון הכללי ביצע מעקבים על משרדי ממשלה, בנוגע לפעילו ההתישבותית שלהם בתוך יהודה ושומרון, כך פורסם בישראל היום.

על פי הדיווח של העיתונאי אריאל כהנא, בשב"כ ערכו דו"ח מיוחד ובו סרקו את פעילות משרדי ההתיישבות ומינהלת במשרד הביטחון - האחראית בין הייתר על הרחבת שטחי אדמות המדינה.

בנוסף סרקו בארגון החשאי, את המאמץ של גורמים ממשלתים אשר פעלו לטובת מיגור שלטון הרשות הפלסטנית ברחבי יהודה ושומרון.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטורק סיפרה כי נחשפה לדברים בדו"ח שהוצג לחברי הקבינט המדיני ביטחוניף לפני יותר מחודשיים.

מהשב"כ נמסר בתגובה: "איננו מתייחסים לשיח המתקיים עם דרג מדיני ומצרים על הדלפות לתקשורת. שב"כ פועל במסגרת ייעודו ותפקידיו על פי חוק, ואינו עוקב אחרי פעילותם של משרדי הממשלה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לדיווח: " אם רונן בר כראש השב"כ היה מנחה את הארגון לעסוק באיסוף מידע מודיעיני על חמאס ולא בפעולות נגד שרי הממשלה, לא היינו חווים את התוצאות הקשות של ה-7 באוקטובר".

1
די נו את מי עוד מעניין השחיתות הזאת?
חלאס

