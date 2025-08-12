אברך מאשקלון, בוגר ישיבת אוהל יוסף בבני ברק שהיה בדרכו לחו"ל עם חמיו, נעצר הבוקר (שלישי) על ידי המשטרה במקום, לאחר שבדיקת שמו במסוף העלתה כי הוא עריק, כך נודע ל'כיכר השבת'.

לאחר זמן מה הועבר האברך לידי המשטרה הצבאית, בהתאם להוראה המחייבת.

עד כה, גורמים חרדים רשמיים נמנעו מלהתייחס בחומרה למעצרים בנתב"ג, לאור ההוראה שלא לטוס לפני שנבדק היטב הסטטוס של בן הישיבה בוועד הישיבות דווקא - ולא במשטרה או ברשות האוכלוסין וההגירה.

אלא שבמקרה הנוכחי קיים ויכוח בין המשפחה לוועד הישיבות באשר לנסיבות שהובילו למעצר האברך בנמל התעופה.

במשפחתו של האברך, טוענים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הוא ניסה לברר מול וועד הישיבות האם הוא יכול לצאת מהארץ - אך הוא לא נענה. משלא קיבל מענה החליט לטוס בכל זאת.

עוד נמסר כי רשויות ההגירה הטעו את האברך ואמרו לו כי הוא יכול לטוס, ולמרות זאת הוא נעצר על ידי המשטרה ברגע שהועלה שמו במסוף.

מנגד, בוועד הישיבות טוענים כי הבחור פנה אתמול לבדוק אם יכול לצאת, הוא נענה שיבדקו את מצבו המשפטי, והחליט על דעת עצמו לצאת מהארץ.

משפחתו של האברך פנתה לארגון 'עם קדוש', שהעניק לו סיוע משפטי בעת שהוא עצור על ידי הצבא.