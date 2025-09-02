ברקע קמפיין ההשמצה נגד הציבור החרדי בעקבות נושא הגיוס, היום התקיים יום גיוס לחרדים בבקו"ם בתל השומר, לשם הגיעו הצעירים החרדים כדי לעלות על מדים בפעם הראשונה בחייהם.

בעוד אנשי הפלג הירושלמי הפגינו במקום נגד הגיוס ורדיפת עולם התורה על ידי הרשויות, הגיע ח"כ צבי סוכות מהציונות הדתית ללשכת הגיוס בתל השומר כדי לעודד את המתגייסים החרדים ביום הגיוס המיוחד.

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) הגיע הבוקר (שלישי) ללשכת הגיוס בתל השומר, כדי לעמוד לצד עשרות צעירים חרדים שהגיעו כדי להתגייס לשירות צבאי.

במסגרת יום גיוס מיוחד ליחידות החרדיות בצה"ל. במקביל למחאת פעילי הפלג הירושלמי מחוץ למקום, שוחח סוכות עם המתגייסים וחילק להם שוקולדים.

במסגרת יום הגיוס המיוחד, משובצים הצעירים ליחידות לוחמות שונות ובהן גדוד נצח יהודה בחטיבת כפיר, חטיבת החשמונאים, פלגת הנגב, פלוגת תומר בגבעתי, פלוגת חץ בצנחנים ומשמר הגבול.

ח"כ סוכות אמר: "הגעתי היום ללשכת הגיוס בתל השומר כדי לחבק ולחזק את החיילים החרדים שהולכים להתגייס, לחלק להם שוקולדים. אל מול אלו שבאים לצעוק עליהם ולבזות אותם. אני כאן כדי לתמוך בהם ולומר להם שעם שלם עומד מאחוריהם".