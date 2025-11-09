רגע יוצא דופן התרחש אמש בישיבת פוניבז' בבני ברק. אליהו משה, שהצטרף בשנתיים האחרונות לפרויקט "חברותא" של איילת השחר, השלים את תהליך הגיור והגיע מיד לאחר הטבילה לביקור היכרות רשמי בספינת הדגל של עולם הישיבות החרדי – פוניבז'. אל הביקור הצטרף הרב שלמה רענן, יו"ר איילת השחר, שליווה אותו יחד עם פעילי פרויקט "חברותא".

כבר בכניסה לישיבה קיבלו את פניו מאות בחורים בשירה ובהתרגשות לאחר ששמעו כי מדובר בגר צדק שהגיע הישר מן המקווה. בתוך בית המדרש, אל מול ארון הקודש המיתולוגי, אליהו משה בירך שהחיינו בהתרגשות. לאחר מכן התעטף בטלית ובירך על הנחת התפילין בפעם הראשונה, כשקולו נשנק. מיד לאחר מכן פצחו הבחורים בריקוד ספונטני בבית המדרש באווירה של מעין שמחת תורה באמצע השנה.

הביקור בפוניבז' נחשב לאירוע סמלי ומשמעותי עבור אליהו משה.

לאחר חודשים ארוכים של לימוד, היכרות עם עולם היהדות וקשר אישי עם רבנים, את הצעד הראשון שלו כיהודי היה חשוב לו לעשות דווקא במקום שבו נמצאים בני הישיבות שממיתים עצמם באוהלה של תורה. משה התקבל בחביבות על ידי תלמידי הישיבה ורבני הישיבה, ונכנס לחדר השיעורים, שם נפגש עם הרב חיים פרץ ברמן, מראשי הישיבה. הוא קיבל אותו בחביבות ובירך בהתרגשות לראשונה בחייו את ברכת "שלא עשני גוי".

בהמשך נפגש עם ר' דוד לוי, מראשי הישיבה, שקיבל אותו בברכה ודיבר על הזדמנות שנפתחת בפני מי שבוחר לצעוד בדרך התורה מרצון מלא. בהמשך נפגש גם עם הרב שלמה מלר, שהעניק לו את ברכת הדרך.

במהלך הביקור אף נוצרה סיטואציה יוצאת דופן כאשר מאות מתלמידי הישיבה התגודדו סביב אליהו וביקשו ממנו שיברך אותם. אליהו משה ברכם כשהוא נרגש, בחיוך ובדמעות של שמחה.

אליהו משה לומד בקביעות עם הרב משה חיים ברנר במסגרת פרויקט חברותא של איילת השחר. הפרויקט יוצר מפגש ישיר בין אנשים מהחברה הכללית לבין עולם התורה החרדי באמצעות לימוד בזוגות.

הרב שלמה רענן, יו"ר ארגון איילת השחר, מסר: "זכות גדולה לראות אדם שבחר בתורה לא מתוך הרגל, אלא מתוך בחירה מלאה וחתירה לאמת. אליהו למד במשך תקופה ארוכה כדי להבין את מהותו של לימוד הקודש. הוא הגיע לפוניבז' כיהודי בפעם הראשונה. לראות את החיבוק שקיבל מהבחורים ומהרבנים הוא שיעור חי בעוצמתה של תורה שמוסרת את עצמה מדור לדור".