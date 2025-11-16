רב ארגון זק״א בסיור הלכתי - מקצועי בקרית ארבע חברון

רב ארגון זק״א ורבה הראשי של בת ים, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון רבי יעקב רוז׳ה שליט״א, קיים ביקור רשמי בקרית ארבע–חברון להזמנת המועצה המקומית. הביקור נערך במסגרת התייעצות הלכתית מקצועית בנושא חלקות הקבורה בבית העלמין היהודי בחברון, ובחינת ההתאמות ההלכתיות שבוצעו לאחרונה בחדר הטהרה ששופץ במקום.

לסיור המיוחד התלוו מנכ״ל זק״א הרב צבי חסיד, מפקד היחידה למשימות מיוחדות בזק״א ערן קוזחי, כאשר קידמו את פניו המארחים: רב העיר והמרא דאתרא הרב אברהם יצחק שוורץ שליט״א, ראש המועצה אייל גלמן, ומנהל בית העלמין הרב דוד אדרעי.

במהלך הסיור ערכו המשתתפים תפילה במערת המכפלה ושטחו את צקון לחשם בקברי האבות ומשם עברו אל תל חברון ולאתרי העיר הקדומה, ביקרו בבית העלמין היהודי העתיק בחלקות האשכנזית והרבנים. הרב רוז׳ה, מומחה עולמי בענייני קבורה והלכה, הביע את התפעמותו במהלך הביקור הממושך בחלקת הרבנים בבית העלמין העתיק, בן למעלה מ־500 שנה, המשמר עד היום את האחיזה היהודית בעיר האבות ואת מורשתם של דורות רבנים, מתיישבים וגדולי ישראל שחיו ופעלו בעיר הקודש לאורך מאות שנים.

בתום הסיור הממושך נערך מפגש הוקרה לאורח הדגול במועצה הדתית. רב העיר, הרב שוורץ, הודה לרב רוז׳ה ולנציגי זק״א על מסירותם ועל הליווי ההלכתי המקצועי והחיבור העמוק בין ההלכה, כבוד המת ופועלם של אנשי זק״א. לדבריו, "החיבור בין ההלכה, כבוד המת ופועלם של אנשי זק״א הוא זכות גדולה עבור תושבי חברון וקרית ארבע".

הרב צבי חסיד, מנכ"ל זק"א, אמר כי "דווקא בימים הסמוכים לשבת שבה נקרא על רכישת מערת המכפלה בידי אברהם אבינו על מנת לקבור בה את שרה, מרגש לחזור אל רגבי האדמה הקדושים הללו, להתפלל בקברי אבות ולראות מקרוב את בית העלמין העתיק ששרד מאות שנים. קדושת המתים הללו מצווה לנו את החיים את החובה בשמירה על כבודם", הטעים.

הרב רוז'ה הודה למארחים על הזכות הגדולה לבקר במקום הקדוש ושיבח את הפעולות החיוניות הננקטות במקום למען כבוד המת. "מכם יראו וכן יעשו", החמיא הרב לרב המקומי ולאנשי המועצה הדתית.

המארחים הודו לאורח ולבני לווייתו על הזכות וביקשו להמשיך ולהדק את שיתוף הפעולה ההלכתי-המקצועי לטובת עם ישראל ושוכני עפר בתוכם.