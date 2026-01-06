עיריית בית שמש השיקה בשבוע האחרון פרויקט ייחודי להגברת הזהירות בדרכים במגזר החרדי, באמצעות התערבות חכמה במרחב הציבורי ולא באמצעות הסברה פרונטלית.

כידוע, בעיר בית שמש מתגוררות קהילות גדולות וחשובות של חסידויות שונות, אשר בחלקן דוברות כשפה ראשונה את שפת היידיש, אליהן פונה הפרוייקט הייחודי.

במסגרת הפרויקט הודפסו מדבקות בטיחות תלת־ממדיות על המדרכות ובסמוך למעברי החצייה, הכוללות מסר ברור ופשוט ביידיש ובעברית.

על המדבקות מופיע הכיתוב ביידיש:

"מען לויפט נישט אראפ אויפ׳ן כביש",

ומתחתיו התרגום לעברית: "לא רצים לכביש".

המדבקות הודבקו על המדרכות בסמוך למעברי חצייה, ונועדו לייצר עצירה רגעית, והגברת מודעות - בדיוק בנקודת קבלת ההחלטה, רגע לפני הירידה לכביש. הבחירה בעיצוב תלת־ממדי נועדה למשוך תשומת לב וליצור שינוי התנהגותי מיידי, ללא צורך בהסברה ישירה.

"הפרויקט נולד כיוזמה עירונית במסגרת שולחן עגול לגיל הרך בעיר, לאחר שעלה צורך ברור בהתערבות בטיחותית בשכונות המאופיינות בריבוי ילדים ותנועת הולכי רגל גבוהה" מסבירה מורן יצחק מנהלת אגף קהילה.

"יחד זיהינו צורך לחיזוק הבטיחות באזורים עם הרבה ילדים ותנועה ערה". רחוב חפץ חיים בשכונת חפציבה נבחר כפיילוט - בזכות ריבוי מוסדות החינוך והתנועה הרבה לאורך היום. בנוסף, בשכונה לא קיימות מסגרות פורמליות קבועות לחינוך לזהירות בדרכים, חיפשה העירייה פתרון משלים המבוסס על הבנה התנהגותית של המרחב.

המהלך הובל כתהליך בין-אגפי רחב, ביוזמת אגף קהילה ותוכנית אורבן 95, וכלל שיתוף פעולה עם מנהל ההנדסה ומחלקת התנועה, מנהל תפעול לחידוש מעברי החצייה (בשלב הבא), המחלקה לגיל הרך, לצד תצפיות מקצועיות וסיעורי מוחות עם אנשי חינוך, תנועה ועיצוב.

ראש העיר, שמואל גרינברג: "הפרויקט הזה מראה שאפשר לחזק זהירות בדרכים גם בלי הסברה פורמלית, אלא באמצעות התאמה חכמה למרחב ולשפה של הקהילה. זהו מהלך שמותאם לאורח החיים בשכונה וומייצר השפעה אמיתית בשטח".

סגן רה"ע ישראל סילברסטין, הממונה על הבטיחות בדרכים: "זהירות בדרכים מתחילה בהבנה של השטח ושל האוכלוסייה. הפרויקט הזה מוכיח שכאשר פועלים בשפה הנכונה, במקום הנכון ובזמן הנכון, אפשר להשפיע על התנהגות ולהציל חיים. זו בדיוק הגישה שאנחנו מקדמים בבית שמש".

בעירייה מציינים כי הצלחת הפיילוט עשויה להוביל להרחבת המודל לשכונות נוספות בעיר בעלות מאפיינים דומים, כחלק מתפיסה עירונית הרואה במרחב הציבורי כלי חינוכי משמעותי להגברת הבטיחות בדרכים.