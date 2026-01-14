דובר ש"ס אשר מדינה אמר בריאיון לרדיו "קול ברמה" כי חוק הגיוס יעבור בעוד שבועיים.

"בעוד שבועיים יעבור חוק להסדרת לומדי התורה, ויופסקו המעצרים של בני התורה", הצהיר מדינה. לדבריו, "זה דבר הכי כואב לנו. הכול נעשה בעצה אחת עם גדולי ישראל, החוק מונח על שולחנם לאורך כל הדרך".

מוקדם יותר פורסם כי חוק תקציב המדינה לשנת 2026 לא הונח היום על שולחן הכנסת, כפי שהיה מתוכנן, בעקבות התנגדות המפלגות החרדיות לקצב החקיקה של חוק הגיוס, שעליו הן מתנות את תמיכתן בתקציב.

במפלגות החרדיות הבהירו כי לא יתמכו בתקציב עד שתתקדם משמעותית החקיקה בנושא הגיוס, שעדיין נמצא בדיונים בוועדת החוץ והביטחון.

במידה וחוק התקציב לא יעבור בשלוש קריאות בכנסת עד סוף חודש מרץ, הכנסת תתפזר וישראל תצא לבחירות מוקדמות.