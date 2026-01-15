כיכר השבת
מכת השבבניקים

הקטינים פרצו לבית כנסת בעיר החרדית - שוטרים תפסו אותם על חם 

שלושה קטינים נתפסו באישון ליל בבית כנסת בזמן שהם מנסים לגנוב חפצים יקרי ערך, כך דיווחה המשטרה | לפי הודעת התביעה, השלושה נתפסו על ידי השוטרים בפעילות יזומה וכתב אישום יוגש בקרוב כנגדם (חדשות) 

ניידת משטרה (צילום: דוברות המשטרה)

יחידת התביעות המשטרתית תגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד שלושה קטינים, תושבי אלעד, שנעצרו השבוע בחשד לפריצה לבית כנסת בעיר.

בית המשפט, שאליו הובאו החשודים לאחר חקירתם, הורה על שחרורם למעצר בית מלא תחת פיקוח, וזאת בהתאם לתשתית הראייתית שנאספה נגדם.

המעצר בוצע בלילה שבין שלישי לרביעי, במהלך פעילות מבצעית יזומה של שוטרי תחנת ראש העין ויחידת השיטור העירוני באלעד.

ה חשפו את השלושה בתוך מבנה בית הכנסת בשעה מאוחרת, כשהם מנסים לגנוב קופות צדקה ומכשירים טלפונים ניידים. במקום נתפסו גם כלי הפריצה ששימשו את הקטינים וכן הרכוש שאותו התכוונו ליטול מהמקום.

מדוברות המשטרה נמסר כי הארגון פועל "במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר