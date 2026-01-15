הקטינים פרצו לבית כנסת בעיר החרדית - שוטרים תפסו אותם על חם 

יחידת התביעות המשטרתית תגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד שלושה קטינים, תושבי אלעד, שנעצרו השבוע בחשד לפריצה לבית כנסת בעיר.

בית המשפט, שאליו הובאו החשודים לאחר חקירתם, הורה על שחרורם למעצר בית מלא תחת פיקוח, וזאת בהתאם לתשתית הראייתית שנאספה נגדם.

המעצר בוצע בלילה שבין שלישי לרביעי, במהלך פעילות מבצעית יזומה של שוטרי תחנת ראש העין ויחידת השיטור העירוני באלעד.

השוטרים חשפו את השלושה בתוך מבנה בית הכנסת בשעה מאוחרת, כשהם מנסים לגנוב קופות צדקה ומכשירים טלפונים ניידים. במקום נתפסו גם כלי הפריצה ששימשו את הקטינים וכן הרכוש שאותו התכוונו ליטול מהמקום.

מדוברות המשטרה נמסר כי הארגון פועל "במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".