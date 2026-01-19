כיכר השבת
הכתובת הייתה על הקיר | פרשן 'כיכר' ישי כהן התריע לפני חודשים: "הילדים יוכנסו למסגרות פיראטיות"

קו פרשת המים של הפגיעה המכוונת בציבור החרדי, היה ללא ספק כאשר החליטה היועצת המשפטית לממשלה שלא להסתפק ברדיפת החרדים - אלא גם ברדיפת ילדיהם | צפו בדברים שאמר פרשן כיכר השבת ישי כהן כשנודע לראשונה על גזירת המעונות (חרדים)

2תגובות

בעוד הייעוץ המשפטי מחפש בכל עת דרכים נוספות בכדי לפגוע בלומדי התורה, בניסיון לאתר ולמגר כל תקציב וכל שקל המגיע לציבור החרדי בתואנה שהוא אינו מתגייס, גזירת המעונות הייתה ככל הנראה קו פרשת המים.

כבר לפני חודשים, כשהחליטה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להפסיק את סבסוד המעונות עבור אברכים שאינם מתגייסים, התריע כתב 'כיכר השבת' מפני תופעות מסוכנות שייגרמו כתוצאה מהגזירה החדשה.

בשידור חי באולפן חדשות 12, התריע פרשן 'כיכר' מפני מצב בו הורים שלא יוכלו לעמוד בנטל התשלומים הכבד של מעונות היום, ויחליטו בלית ברירה לרשום את ילדיהם במסגרות בלתי-מפוקחות, מסגרות שתעלנה פחות מאלו שעומדות בפיקוח משרד החינוך.

"כשעצרת את תקציב הישיבות ותקציב הכוללים, גם אם לא אהבתי, אני מבין – בן אדם לא מתגייס, לא עומד בחוק, אז אתה מוריד לו את התקציב. כאן מה עשית? הענשת פעוטות בגיל 0 עד 3, שלא יוכלו לקבל את מה שמגיע לכל ילד. הסבסוד הזה הוא לא רק לחרדים, כאן היה עניין של עידוד תעסוקת נשים", הדגיש ישי.

"מה שזה יגרום זה שלא מעט הורים שיוציאו את הילדים מאותן מעונות תחת פיקוח, מעונות שראויים לגדל אותם ילדים, וישימו אותם בכל מיני משפחתונים פיראטיים, בלי פיקוח, בלי שאנחנו יודעים מה קורה בתוך המשפחתונים הללו. אז מה קרה כאן? הענשנו את הילדים"

דבריו של ישי כהן מקבלים היום משמעות מצמררת במיוחד.

חייהם של שני פעוטות נגדעו באחת, אסון שאולי יכול היה להימנע, אילו במדינת ישראל היו נמנעים מרדיפה אובססיבית של לומדי התורה, ולכל הפחות שלא להגיע לשפל המוסרי האכזר ברדיפה אישית של תינוקות בני יומם.

2
צודק ועצוב
אנה
1
פשוט הסתה קלאסית, זה איזור של צ׳אלמרס שגם כך שולחים את הילדים למקומות לא מפוקחים, ואפילו אם המדינה ביטלה את הסבסוד, אי אפשר להאשים אותה, זה עדיין אחריות של כל הורה על ילדיו, די די די להסית ולהפנות את האצבע לכל כיוון חוץ מאלינו. זה בעיה של ההורים ורק שלהם, מי שלא רוצה לשלוח למעון פיראטי מוזמן לצאת ל
יוסי

