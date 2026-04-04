כיכר השבת
זעם גדול נגד בית המשפט

הראשון לציון נגד בג"ץ: "מתנהגים בהפקרות; חושבים שיודעים יותר מפיקוד העורף"

הראשון לציון רבי דוד יוסף התייחס בשיעורו הערב להתנהלות הדורסנית של שופטי בג"ץ כלפי קדושת השבת, בהחלטה שהכריחה את פיקוד העורף לתת מענה לפסק שניתן בעצמו - בשבת קודש | "הם מתנהגים בהפקרות, חושבים שיודעים יותר מפיקוד העורף", זעם הראשון לציון (חדשות) 

הראשון לציון, נגד בג"ץ, אמש
הראשון לציון, נגד בג"ץ, אמש| צילום: לשכת הראשון לציון
הראשון לציון, נגד בג"ץ, אמש (צילום: לשכת הראשון לציון)

בפתח שיעורו השבועי מחה הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף, בחריפות חסרת תקדים נגד שופטי בג"ץ שבעיצומה של השבת דנו במכסות המשתתפים בהפגנות בתל אביב. בדבריו ציין: ״זה מעשה בלתי חוקי במדינת היהודים. השופטים האלו יושבים בשבת ומחייבים את המדינה להשיב בניגוד לחוק״.

הראשון לציון הוסיף כי מדובר בגישה חד-צדדית של שופטים שהפכו לאויבי היהדות: ״אין היום יהודי דתי אחד שנותן אמון בחבורה החצופה הזו. הם מופקרים ורומסים את התורה הקדושה שלנו. אנחנו נילחם בכל כוחנו על זהותה של המדינה, ובסופו של דבר - היהדות תנצח״.

במהלך דבריו תקף הרב את התנהלות השופטים: ״שופטי בג"ץ – מתנהגים בהפקרות בכל מה שקשור למסורת היהודית. בכל מה שנוגע לדת ישראל, הם רומסים את הדת ואין להם שום רגישות כלפי הציבור הדתי. אלה שופטי בג"ץ. השופטים הללו ישבו היום, בדחיפות רבה, ביום שבת קודש, כדי לפסוק כמה אנשים מותר שיגיעו להפגנות נגד הממשלה."

על ההתערבות בשיקולי הביטחון והאפליה מול קדושת הכותל:

"יש את פיקוד העורף, שיש לו שיקול דעת וצריך לשקול את סוגיית הסכנה. אבל מעליו, כך מסתבר, יש מי שחושבים שהם מבינים יותר בענייני סכנה – שופטי בג"ץ. הם ישבו ביום שבת קודש. כן, ביום שבת קודש. זה בלתי חוקי. במדינת היהודים, יושבים שלושה שופטים, רומסים את החוק, ומקבלים החלטה ביום שבת לחייב את המדינה לאפשר הפגנות."

הרב השווה בכאב את המצב לסגירת הכותל המערבי: "אנחנו כל כך אוהבים את הכותל המערבי, ואינני חושב שערך ההפגנות בעיניהם חשוב יותר מקדושת הכותל שלנו – והכותל סגור עכשיו. מאז תחילת המלחמה אנחנו מצייתים להוראות. בכל חג מתקיימת ברכת כהנים גדולה עם עשרות אלפים, אבל אנחנו מבינים את המצב. השנה יקיימו כנראה ברכת כהנים מצומצמת, חמישים איש בתוך המנהרות, כדי לא להפסיק את המסורת."

19
בג"ץ זבל מזובלים יאללה הפגנות עליהם קדימה
לוי
18
כל מילה בסלע
אלעד
17
ר דוד המלך
מוטי
16
אשרינו שיש לנו מנהיג כזה.מלא ביראת שמים צרופה
שלמה
15
שופטי העליון בושה למדינה עוכרי ישראל
יענקל'ה
14
הכותרת לא ככ קשורה
גולש
13
אשריך רבי דוד מה דכן תתכונן הם יחפשו אותך בציציות.עד שימצאו עילה להרשיע אותך.
רפי
12
לב מלכים ושרים ביד ה' כואב עד דמעות לראות איך רומסים את השבת בשביל הפגנות בזמן שהכותל שומם הקב"ה לא יישאר חייב.
הלפרין
11
שופטי בג"ץ למפגינים בשבת יש כניסה. לכהנים בברכת כהנים בכותל אין כניסה. תתביישו לכם!
נחמן
10
יהי רצון שה' ישיב שופטינו כבראשונה ויסיר מאיתנו את שלטון הערכאות
אברהם

