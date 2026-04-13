כיכר השבת
גל מעצרים

חריג: ארגון נגד הגיוס מפרסם 'אזהרת מסע' לעיר הדרומית

ביממה האחרונה התרחשו כעשרה מעצרים של בחורים באזור העיר אילת | בהתייעצות עם עורכי הדין, פרסמו בארגון 'עם קדוש' 'אזהרת מסע' לבני הישיבות על העיר (חרדים)

מחאות נגד הגיוס בירושלים, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

לפי דיווח של הארגון 'עם קדוש' למען עצורי הגיוס, ביממה האחרונה התרחשו כעשרה מעצרים של בחורים באזור העיר אילת.

לפי הדיווח, שלושה מהבחורים נעצרו בשעות האחרונות במחסומים אקראיים של המשטרה, שהסגירה אותם לידי המשטרה הצבאית.

חלק מהעצורים נשפטו למעצר על תנאי, והעצור מהשעה האחרונה נמצא כעת בדרכו למחנה המעצר הצבאי באילת, שם הוא צפוי לעבור סיווג והדרכה משפטית.

בהתייעצות עם עורכי הדין, פרסמו בארגון 'אזהרת מסע' לבני הישיבות על העיר אילת, שלא להיכנס אליה כלל נוכח מה שכינו "הסיכון לנסיעה לאילת מבחינת דת תורה והלכה".

2
אין מצווה לראות זוועות שם
אילת לא חלק מישראל
1
הקושיא היא מעיקרא, מה לכהן בבית הקברות ומה לבחור ישיבה בעיר החטאים אילת????????????????
יעקב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

