תיעוד מרגש: למעלה מאלף אבות ובנים במעמד לקראת חג השבועות

למעלה מאלף אבות ובנים השתתפו השבוע במעמד 'ובאו כולם' - אירוע אבות ובנים הגדול בעולם של תנועת 'אחוות תורה' - שהתקיים בבנייני האומה בירושלים, כהכנה לחג השבועות. המעמד עמד בסימן החיבור של האבות והבנים ללימוד התורה לקראת חג מתן תורה, מתוך הרגשה של "ובאו כולם בברית יחד".

את המעמד פתח הרב ישראל זיכרמן, מנהל 'ממ"ח ירושלמי' בעיריית ירושלים, שנשא דברי פתיחה בשם העירייה ובשם התוכנית – שהשתתפה בהפקת הערב. בדבריו עמד על משמעות מפגש הלימוד המשותף של אבות ובנים בירושלים לקראת חג מתן תורה.

לאחר מכן נפתח סדר לימוד משותף של אבות ובניהם, שנערך באווירה של התרוממות והכנה למעמד מתן תורה. חומרי הלימוד הופקו במיוחד לכבוד הערב על ידי תנועת 'אחוות תורה' ותנועת הנוער 'אחווה', והותאמו כדי לאפשר שיח אמיתי בין האבות לבנים סביב סוגיות החג ולימוד התורה. בהמשך חולק לילדים משחק קלפים מיוחד מבית תנועת הנוער 'אחווה', שנועד ליצור חיבור משותף בין האבות לבניהם – מתוך הבנה שדווקא רגעים כאלה של חוויה משותפת בונים את הזיכרון של הלימוד עם האבא. נשיא ומייסד 'אחוות תורה', רבי דוד לייבל, נשא דברי חיזוק במעמד ועמד על משמעות החיבור בין האב לבן בלימוד התורה. בדבריו אמר כי כאשר האבות מתחילים את היום בלימוד תורה – זהו החיבור לתורה שחשוב בכל בית יהודי, וזה מה שמעצב את הבית כולו. הוא הוסיף כי ערב כזה נושא מסר מיוחד לכל האבות והבנים: להעמיד את התורה במרכז הבית, מתוך הכרה שהתורה היא זו שמעצבת את הבית היהודי על ערכיו ועל דרכיו.

לאחריו נשא דברים הרב הראשי לישראל לשעבר, רבי דוד לאו, שבירך את האבות והבנים שפינו מזמנם והקדישו את הערב ללימוד תורה במשותף. בדבריו ציין כי דווקא צעדים כאלה הם שמחזקים את החינוך ואת העברת התורה מדור לדור, ועמד על תחושת החיבור לתורה שעוברת מאב לבן באמצעות עצם הלימוד המשותף - חיבור שאי אפשר להעבירו בדרך אחרת, אלא בישיבה משותפת סביב הגמרא.

בהמשך נשא דברים סמנכ"ל החינוך של 'אחוות תורה', הרב ישראל שילה, שעמד על הקשר, החיבור והחוויה שנוצרים בין האב לבן בערב מסוג זה, ועל המשמעות הרוחנית של עצם ההתכנסות הגדולה סביב לימוד התורה לקראת החג.

לצד דברי התורה התקיימה תוכנית מיוחדת לילדים שתפסה חלק נכבד מהערב. המעמד כולו לווה בשירה ונגינה לקראת חג מתן תורה ובשירי תורה, שיצרו את אווירת ההכנה לחג. בחלקו האחרון של הערב התקיימה תוכנית אומנותית ובמסגרתה הוצגה הצגה מושקעת מבית 'פלאן', שנשאה מסר חינוכי ערכי בהתאמה לרוח הערב ולקראת חג מתן תורה. בסיום האירוע קיבלו הילדים כיבוד אישי וממתקים, באופן שהפך את החוויה לחיובית ומתוקה גם עבור הצעירים שבמשתתפים.

המעמד הסתיים בתחושה של התעלות והכנה משותפת לחג מתן תורה, כשאבות ובנים יוצאים מהאולם מתוך חיבור עמוק יותר ללימוד והעברת התורה מדור לדור.