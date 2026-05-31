עשרות חרדים קיצונים פרצו הלילה (שני) לתחנת משטרת העיר בית שמש בעקבות מעצר עריק שהובא לתחנה בהמתנה למשטרה צבאית לצורך הסגרתו.

בתיעודים נראים השוטרים מגנים בגופם על התחנה, כאשר בשלב מסוים נאלצו לעשות שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, כולל ברימוני הלם.

לפי הדיווחים, המפגינים הצליחו לחדור לתחנת המשטרה למרות מאמצי השוטרים.

ממידע שהגיע לכיכר השבת עולה כי הכל החל כאשר בחור חסידי, תושב העיר ביתר, שיצא מאירוע ליד בית שמש נעצר לבדיקה שגרתית ע״י המשטרה, ולאחר שהתברר כעריק נעצר והובא לתחנת בית שמש לשם הסגרתו למשטרה צבאית.

המפגינים הציתו עצים ועשבייה מחוץ לתחנה השוכנת מחוץ לעיר, ומתעמתים עם השוטרים.

מדיווחים נוספים עולה כי המפגינים אף ניסו להצית אש בתחנת המשטרה עצמה לאחר שהצליחו לפרוץ פנימה.

מפקד תחנת המשטרה שיצא עם רכבו מהתחנה הותקף גם הוא על ידי ההמון הזועם, דיווחים על אבדן שליטה של השוטרים מול המפגינים הרבים.

המשטרה מסרה כי "כוחות המשטרה ומג"ב פועלים בעקבות הפרת סדר אלימה ופריצה למתחם תחנת בית שמש.

מפרי סדר אלימים התקהלו בשעה האחרונה מחוץ לתחנת בית שמש במחוז ירושלים, והחלו בהתפרעויות אלימות על רקע מעצר חשוד כעריק, שנלקח ע״י מ.צ טרם הגעתם.

מפרי הסדר פרצו למתחם התחנה והציתו צמחיה בסמוך אליו.

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול פועלים במקום להדיפת המתפרעים תוך שימוש בכוח ובאמצעים במטרה לבלום את ניסיונות הפגיעה בתחנה ובכוחות הביטחון."