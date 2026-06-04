כיכר השבת
המשטרה עונה לביקורת

מתוך 62 עצורים: השופט הורה לשחרר 19 למעצר בית - המשטרה קיבלה עיכוב ביצוע

בית המשפט הורה היום על שחרורם של תשעה-עשר מפגינים שפרצו לכאורה לבית השופט סולברג אמש | 44 נוספים יוותרו במעצר בהוראת בית המשפט | המשטרה ביקשה וקיבלה עיכוב ביצוע להוראת השחרור (חרדים)

מהמחאות ליד בית השופט (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בהמשך להפרת הסדר ההמונית וגרימת נזק לביתו ולרכושו של סגן נשיא בימ"ש עליון השופט סולברג על ידי עשרות מתפרעים, הובאו היום (חמישי) להארכת מעצרם 62 חשודים במעורבות באירוע, יחד עם נהג האוטובוס, כך לפי הודעת .

המשטרה מדווחת כי עד כה הוארך מעצרם של 44 מהעצורים (5 קטינים עד מחר, חלק מהבגירים עד 09.06.26 וחלקם עד 10.06.26).

בדיון נוסף שנערך, השופט הורה לשחרר 19 חשודים למעצרי בית ונעתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע השחרור עד מחר. נהג האוטובוס שוחרר לאחר שהמשטרה לא התנגדה לשחרורו של הנהג.

המשטרה הודפת את הטענות מגד התנהלותה באירוע אמש, ומתארת כי "עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרי מחוז ש״י ואלו הגיעו תוך דקות ספורות.

עם הגעת הכח הראשוני החלו הפורעים לרוץ לעבר הצוות תוך שצעקו ״נאצים נאצים״, אלו חברו במיידי לשוטרי היס״מ שהגיעו אף הם ויחד הכוחות עצרו את הפורעים שהיו במקום."

"נדגיש", אומרת המשטרה כי "הגעת הכוחות במהירות ובנחישות הביאה לסיומו של האירוע תוך 8 דקות ומעצרם של הפורעים והשבת הסדר על כנו.

אנו מגנים אלימות מכל סוג שהיא, נאפשר מחאה וחופש הביטוי - לא נאפשר פגיעה בביטחונו וברכושו של הציבור.

משטרהחרדיםגיוס חרדיםנועם סולברג

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