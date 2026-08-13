( צילום: דוברות איחוד הצלה )

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב ירושלים בעיר בני ברק, שם דווח על אישה מבוגרת שנפלה במדרגות. הצוותים העניקו סיוע רפואי ראשוני לגברת בת 76 שנפצעה באורח בינוני.