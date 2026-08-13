צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב ירושלים בעיר בני ברק, שם דווח על אישה מבוגרת שנפלה במדרגות. הצוותים העניקו סיוע רפואי ראשוני לגברת בת 76 שנפצעה באורח בינוני.
כונני החירום שהגיעו למקום במהירות החלו בהענקת מענה רפואי ראשוני בזירת האירוע, תוך הערכת מצבה הרפואי של הנפגעת.
יוני צדוק ולייזר מרגלית, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לאירוע, מסרו: "סיפרו לנו שהיא מעדה במדרגות של אולם כנסים ובעקבות כך נחבלה בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבה בשלב זה מוגדר בינוני."
לאחר ייצוב ראשוני של מצבה בשטח, פונתה האישה להמשך לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשמצבה מוגדר בינוני.
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