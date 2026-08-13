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לאחר טיפול ראשוני

שימרו על ההורים: בת 76 מבני ברק נפלה במדרגות בניין - ופונתה במצב בינוני

כוחות ההצלה הוזעקו למבנה ברחוב ירושלים בעיר בני ברק לאחר שאישה מבוגרת מעדה במקום ונחבלה | היא פונתה לאחר טיפול ראשוני לבית החולים כשהיא במצב בינוני (חדשות)

1תגובות
(צילום: דוברות איחוד הצלה)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב ירושלים בעיר , שם דווח על אישה מבוגרת שנפלה במדרגות. הצוותים העניקו סיוע רפואי ראשוני לגברת בת 76 שנפצעה באורח בינוני.

כונני החירום שהגיעו למקום במהירות החלו בהענקת מענה רפואי ראשוני בזירת האירוע, תוך הערכת מצבה הרפואי של הנפגעת.

יוני צדוק ולייזר מרגלית, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לאירוע, מסרו: "סיפרו לנו שהיא מעדה במדרגות של אולם כנסים ובעקבות כך נחבלה בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבה בשלב זה מוגדר בינוני."

לאחר ייצוב ראשוני של מצבה בשטח, פונתה האישה להמשך לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשמצבה מוגדר בינוני.
בני ברקאיחוד הצלהשיבאנפילה במדרגות

1 תגובות

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הייתי שם באולם הכינוסים היתה תוכנית מטעם העיריה בפייס היתה סכנה של ממש!!! צפיפות חום דוחס, חיכו שעה עד שהתוכנית תתחיל נס שרק אישה אחת נפצעה.
הכותרת לא מתאימה

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