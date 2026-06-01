המעמד של קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק )

באולמי כתר הרימון בבני ברק, התקיים אמש (שני) כינוס קרן עולם התורה כאשר מאות רבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות וגדולי תורה מכל החוגים והעדות התכנסו לכינוס חירום מיוחד של קרן עולם התורה.

הכינוס התקיים על רקע המשבר החריף הפוקד את עולם התורה בעקבות גזירות הגיוס, שלילת תקציבי הישיבות והפגיעה הכלכלית הקשה באלפי בני תורה ואברכים. במשך שעות ארוכות דנו גדולי הדור במצבם של בני הישיבות והאברכים ובדרכים לחיזוק קרן עולם התורה, שהוקמה כדי לסייע לעולם התורה להתמודד עם המציאות החדשה שנוצרה. את המעמד פתח יו"ר ועד הישיבות, הרב חיים אהרן קואפמן, שהציג בפני גדולי ישראל סקירה מקיפה על מצבו של עולם התורה ועל ההשלכות הדרמטיות של הפגיעה בתקציבי הישיבות והכוללים. "ליבנו דואב מצער בני משפחותיהם" בהמשך נשא דברים ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שבחר לפתוח את דבריו בכאבם של בני התורה ומשפחותיהם. "ליבנו דואב מצער בני משפחותיהם", אמר ראש הישיבה, "לנגד עינינו עומדת דאגתה ודמעתה של רעיית האברך ואימו של בן הישיבה החוששת מכל יציאה של בעלה או בנה פן יתפס חלילה על ידי זדים". לקראת סיום דבריו נשא ראש הישיבה קריאה מיוחדת לכלל ישראל להתייצב לימין עולם התורה, והדגיש כי גם מי שאין בידו לתרום סכומים גדולים יכול וצריך לקבל על עצמו החזקת אברך אחד ולהיות שותף במערכה למען המשך קיומו של עולם התורה. כידוע, עלות החזקת אברך לחודש עומדת על 276 דולר.

ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: דניאל נפוסי )

"אנו שרויים בתקופה אפילה"

לאחר מכן נשא דברים זקן ראשי הישיבות, הגרמ"צ ברגמן, שתיאר את התקופה הנוכחית כאחת התקופות הקשות שעברו על עולם התורה בשנים האחרונות. בדבריו התייחס לניסיונות הפגיעה בעולם הישיבות ואמר כי יש מי שסבורים שאם ייפסקו מקורות התמיכה שהיו קיימים במשך שנים רבות, עולם התורה ייאלץ להיכנע.

"אנו שרויים בתקופה אפילה", אמר הגרמ"צ, "כאשר אנו נרדפים על ידי אחים טועים שחושבים שאם לא יתמכו בנו כפי שהיה במשך השנים – ניכנע. דבר פשוט וברור הוא שאין לכך כל היתכנות, ואנו מצווים למסור נפש על כך". הגרמ"צ הוסיף וקרא לכלל ישראל להרבות בתפילה להצלחת המסע שצפויים גדולי ישראל לצאת אליו בשבוע הבא למען עולם התורה.

"כל יהודי צריך להיות שותף"

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התייחס בדבריו למציאות החדשה שנוצרה. "בהתחלה חשבנו שמדובר בשנה או שנתיים", אמר ראש הישיבה, "אבל כיום אנו רואים שמציאות התקציבים שהייתה בעבר כבר איננה. עד היום הייתה תפיסה שהעשירים שבישראל הם שיישאו בעיקר הנטל, אך כעת ברור שכל יהודי צריך להיות שותף בקרן עולם התורה. כל אחד ואחד יכול להיות שותף במצווה הגדולה הזאת".

משא מיוחד נשא האדמו"ר מצאנז, שהרחיב על גודל הזכות שבהחזקת לומדי תורה. "כשתומכים בלומדי תורה, הכסף מקבל צורה של קדושה", אמר האדמו"ר. "יהודים נותנים כספים גדולים, ממש פלא והפלא. הם נותנים צורה לכסף ובכך הופכים אותו לכלי של קדושה".

הגרמ"ה הירש בישיבת חברון ( צילום: באדיבות המצלם )

"הרכוש הרוחני של כל אחד מישראל"

ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים דיבר אף הוא בכאב על הרדיפה המופנית כלפי בני התורה ועל הניסיון לפגוע בעולם הישיבות, והדגיש כי דווקא בתקופה זו נדרשת התגייסות ציבורית רחבה יותר. "לומדי התורה הם הרכוש הרוחני של כל אחד ואחד מישראל", אמר, "הם שייכים לכולנו, ולכן כולנו חייבים להשתתף בהחזקתם".

ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, עמד בדבריו על חשיבותה המיוחדת של קרן עולם התורה בעת הזאת והסביר כי המציאות החדשה מחייבת שכל יהודי יהפוך לשותף ממשי בהחזקת עולם התורה. במהלך הכינוס הובא גם מכתבו של האדמו"ר מוויז'ניץ, שנבצר ממנו להשתתף במעמד. את המכתב הקריא הגאון רבי מנחם ארנסטר, ובו כתב האדמו"ר: "בוודאי שחובת השעה המוטלת על כל ירא וחרד לדבר ה' לעשות כל שביכולתו למען הרמת קרן התורה ולסייע ללומדי התורה בשעה קשה זו".

הנגשת התרומות לציבור הרחב

התחושה שליוותה את הכינוס כולו הייתה כי עולם התורה ניצב בפני אחד האתגרים המשמעותיים שידע בעשורים האחרונים. פעם אחר פעם חזרו הרבנים על המסר שלפיו האחריות להמשך קיומם של הישיבות, הכוללים ובני התורה אינה מוטלת עוד על כתפיהם של יחידים בלבד, אלא על הציבור כולו.

מיד עם סיום הכינוס, ולאחר הקריאה הנרגשת של גדולי ישראל, פעלו בקרן עולם התורה להרחיב את אפשרויות ההצטרפות למיזם.

המעמד של קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק )

