40 דקות של קודש: כשהאדמו"ר האמריקאי עיין ארוכות בספר 'הזוהר'

האדמו"ר מאשלג בביקור אצל האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין ( צילום: באדיבות המצלם )

ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מאשלג, במעונו של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, השוהה בימים אלו בארה"ק, וקבע את בית אכסנייתו בירושלים עיה"ק ת"ו. האדמו"ר מאשלג, מחבר פירוש "בני היכלא" על הזוהר הקדוש ונינו של בעל הסולם זי"ע, הגיע יחד עם יו"ר מכון "בני היכלא", הגאון רבי אליהו ישראל אשלג, להציג את הכרך החדש של הביאור שצפוי לצאת לאור בשבועות הקרובים.

האדמו"ר מתולדות יהודה קיבל את האורחים במאור פנים יוצא דופן, ועיין בספר במשך למעלה מ-40 דקות, תוך התעניינות רבה בביאור החדש שנכתב לפי דרכו של מרנא בעל הסולם זי"ע. האדמו"ר מאשלג סיפר על תהליך כתיבת הפירוש, שעתיד לכלול 33 כרכים, בנוסף ל-21 כרכים של בעל 'הסולם' שטרם נדפסו, כולם עתידים לצאת לאור על ידי מכון "בני היכלא".

הזוה"ק זכה שגדולי הדור יסמכו ידיהם עליו, ביניהם: האדמו"רים מויז'ניץ, בעלזא, סלונים, תולדות אהרן, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, הגה"צ רבי מרדכי שיינברגר, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, המקובל רבי גמליאל רבינוביץ ועוד.

הביקור עורר התעניינות רבה בקרב לומדי הזוהר ברחבי העולם, והכרך החדש של "בני היכלא" כבר מעורר ציפייה רבה בקרב הציבור.