עשרות תלמידי ישיבת 'תפארת ישראל-רוז'ין' שע"י חסידי 'באיאן' בעיר אלעד נכנסו בשבוע שעבר למעונו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, למבחן מקיף על מסכת קידושין, אותה למדו בזמן קיץ האחרון.

הרב זילברשטיין הקדיש מזמנו קרוב לחצי שעה, ובחן והשתעשע עם הצורבים הצעירים והתפעל מאד מידיעותיהם הנפלאות, באומרו: 'אני מיד רואה ומבחין שהם תלמידי חכמים גדולים'.

לאחר סיום המבחן חיזקם הרב לעמוד כחומה בצורה נגד כל הקשיים ובפרט בעת הזו שהשלטונות רודפים אחרי בני התורה להסירם מדרך הישר ולהפילם לצבא השמד רח"ל, ואף בירכם מעומקא דליבא שיגדלו למורי הוראה בישראל.

לאחר מכן טרח הרב, והקדיש מזמנו לשגר מכתב ברכה אישי לנשיא הישיבה - מורם ורבם, האדמו"ר מבאיאן, בו הפליג בשבח תלמידי הישיבה המצויינים.

לסיום שרו תלמידי הישיבה ביחד עם הגר"י זילברשטיין 'אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו' בהתרגשות מרובה, על הזכות 'לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה'.