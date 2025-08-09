חרף המשבר: הרה"צ מבעלזא מורה להעלות את שכר המלמדים במוסדות

במהלך תקופה של אתגרים כלכליים וגזירות ממשלתיות המשפיעות על מוסדות התורה, התקבלה בשורת עידוד בקרב מחנכי תלמודי התורה של חסידות בעלזא: בהוראת הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא, הוחלט על העלאת שכר המלמדים, גם עבור אלו שאינם מתוקצבים על ידי משרד החינוך. המהלך נועד לחזק את מעמד המחנכים ולהבטיח את המשך פעילותם במסירות.

בהתאם להוראת הרה"צ, איגוד התתי"ם, שהוקם לאחרונה, שכר משרד רואי חשבון לבחינת מכלול ההיבטים התקציביים, במטרה לקבוע שכר הוגן ומעודכן למלמדים. האיגוד הודיע להורים כי הוא נמצא בתהליך בדיקה מעמיק, אשר יוביל לקביעת שכר חדש למלמדים, בהתאם להנחיות הרה"צ.

במכתב שנשלח להורים, הדגישו בשם הרה"צ את חשיבות הערכת ההורים כלפי המחנכים. (יש לציין כי חוסר בהערכה זו הוביל לעזיבת מחנכים את תפקידם). הרה"צ קרא לתקן מצב זה בהקדם, כדי להפוך את תפקיד המחנך לנחשק ומכובד, ולאפשר מציאת מלמדים ור"מים מתאימים לתפקיד הקדוש

החלטה זו משקפת את מחויבותה של חסידות בעלזא לחיזוק מוסדות החינוך ולתמיכה במחנכים, גם בתקופות מאתגרות.