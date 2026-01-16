חסידות על גלגלים: משאית הספרים שהפכה ללהיט בניו-יורק

תופעה חורפית מחממת וסוחפת את רחובות ניו-יורק החרדית: משאית, "בדרך" שמה, הפכה ללהיט קבוע, ובכל עצירה - במונסי, בארא פארק, ויליאמסבורג ומונרו, נרשמים תורים של רוכשים המבקשים להצטייד בספרי חסידות לכל השנה. המשאית מתרוקנת שוב ושוב וחוזרת לשכונת קראון הייטס להתמלאות חוזרת.

למרות שהפעילות נמשכת לאורך כל תקופת החורף, ב'אור החסידות', המפעילים את המשאית, מציינים כי נרשמו גלים מרשימים של מכירה סביב חג הגאולה י"ט כסלו וגם ביום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן בכ"ד טבת, אך גם לאחר מכן הביקוש נותר גבוה במיוחד.

הספר הנמכר ביותר, הוא סטים של "התניא השלם" שיצא לאור בחודשים האחרונים. אלפי סטים נמכרו והיד עוד נטויה. בנוסף, נמכרו המוני סטים שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בהנחה משמעותית, לצד אלפי ספרי חסידות מגוונים.

"אנשים מגיעים לדוכנים, מתקשרים לקו הטלפוני, מזמינים - ומעמיסים חסידות", אמר יו"ר "אור החסידות", הרב אברהם מן.

לדבריו, "זו תופעה שחוזרת על עצמה בעוצמות שלא מפסיקות להפתיע. תודה לשותפים ולפעילים שהקור רק מדרבן אותם להפיץ אור".

הרב מן הוסיף ואמר כי "עכשיו, אחרי גל המכירות, יש אלפים שייכנסו לשנה חדשה של לימוד תניא, וזהו ‘יפוצו מעיינותיך חוצה’, בקנה מידה גדול במיוחד".