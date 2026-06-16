ליארצייט של ה'מאור ושמש' - א' תמוז

החושך של חייך – יגמר בקרוב!

האם יש גבול ל'חושך' ולצרות של החיים?

האם יש סיכוי שהחושך של חיי יגמר – ואורי יאיר?

רבי קלונימוס קלמן אפשטיין הקרוי על שם ספרו ה'מאור ושמש' מגלה סוד נפלא בפר' מטות.

לחושך – גם יש גבול!

במהלך המלחמה רואים ניסים, אבל, מתי זה כבר יגמר?

ולפעמים נדמה, כאילו ח"ו העולם מתנהל לבד 'מעצמו', אבל, באמת, אין מציאות כזאת, כי:

'אין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך' - הקב"ה מנהל את העולם 'מאחורי הקלעים' בהסתרה - בכל רגע ורגע, ולכן, לפעמים נראה שהכל חסר שליטה, אבל, מטרת החושך של חייך היא:

לתת לך את כח הבחירה - בין טוב לרע!

בכל רגע נתון, הקב"ה משגיח עליך, בכל מקום הוא איתך:

ויש - זמן וגבול ברור ומדויק מתי יגמר - ה'חושך' של חייך!

בקרוב יבוא משיח ותתגלה מלכות ה', וכבר לא תהיה אפשרות בחירה, בין טוב לרע, והסוף הזה קרוב - נצל את כח הבחירה שיש לך ברגע זה...

גם ב'חושך' אל נכנע - יש אמונה!

הבעל שם טוב הקדוש מחדד את האמונה בכמה משפטים שנותנים כח לעמוד בניסיונות:

קבע בליבך 'אין אתר פנוי מיניה' – אין מקום שפנוי מה' יתברך, ומה שקורה בעולם הוא באישורו ובהסכמתו של בורא עולם.

הקב"ה מהווה את כל הבריאה בכל רגע – הקב"ה ממשיך לברוא את הבריאה בכל רגע ורגע, והכל מתקיים בזכות שפעו וחיותו, כפי שאומרים בתפילה: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

הקב"ה משגיח על הכל – הקב"ה משגיח, מלווה ומדריך את האדם בכל מעשיו, אך, האדם צריך לזכור שהגעת ל'נווה תלאות", כדי לבחור נכון בין טוב לרע והבא להיטהר מסייעין בידו.

החושך נועד - לקרב אותך: העברות עושות כמעין 'מסך' חשוך שמבדיל בינך לבין הקב"ה, מטרת המסך שתתעורר ותחזור לקב"ה.

הקושי – הוא לא סוף הדרך! הוא – ההתחלה של דרך חדשה!

הדין – לא נועד לשבור אותך! הוא נועד – לעורר אותך!

החושך - לא נועד להעניש אותך, רק – להחזיר אותך לה' יתברך.

מצא אור בתוך ה'חושך'!

גם מה שנראה חשוך ולא טוב, זה - מה' יתברך רק מרגיש הסתרה, כפי השיר הידוע:

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.

"יקראני ואענהו, עימו אנוכי בצרה" – אם תפנה ותתקרב לה' יתברך בתפילה ותחינה, ותחדש את קשרי האהבה עם הקב"ה, תגלה:

ש"קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת".

הקב"ה מחכה שתחפש אותו ותשוב להתקרב אליו, אתה יכול:

להפוך כל 'צרה' - ל'רצה' לתפילה, שתביא לך 'צהר' – חלון הזדמנויות שיאיר את חייך.

כשאתה בוחר לגלות את אור ה', הקב"ה בוחר - להאיר לך רחמים רבים!

זה - יתרון האור על החושך!

תבחר בטוב – תקבל טוב!

ה'מאור ושמש' אומר שמטרת בריאת העולם, היא: להיטיב לישראל!

וכדי לקבל את הטוב, צריך – לבחור בטוב, למרות:

שהעולם מלא פיתויים וניסיונות, של - עולם גשמי, עולם העשיה!

לא להתבלבל, יד ה' 'מושכת בחוטים' של כל מה שקורה איתך, ורק אחרי שתתקרב אליו, לה' יתברך ותגלה את אורו:

תזכה – שהקב"ה יאיר פניו אליך!

'קץ – שם לחושך'! גם לחושך - יש קץ!

הקב"ה הגביל את החושך, כמו שכתוב:

"קץ שם לחושך"! ולכן:

החושך לא יכול לעבור את הגבול שהקב"ה - הקציב לו!

הקב"ה מאיר את העולם באור מיוחד - שמגביל את החושך!

ולכן, אחד משמותיו של הקב"ה הוא:

שד"י – שאמר לעולמו די, שיצר לכל דבר – גבולות ברורים!

כדי שהאדם יגלה את הנהגת ה' בעולם, ושאין שום מקרה בעולם.

וגם אם קשה להבין את הנהגת ה', לכל דבר יש מטרה - והכל טוב ולטובה.

ולכן, אל תתייאש, חכה וצפה לטוב, כי:

הקב"ה איתך עמך ואצלך, בכל מקום – ממש! כמו שכתוב:

"הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאום ה'"!

מפרש הבעל שם טוב הקדוש: 'אני מלא' – 'אני ממלא'!

כל העולם מלא כבוד ה' - ומלכותו! ואין עוד מלבדו!

כיצד מגלים 'קרן אור' בחשכה?

כל אחד מקבל 'חושך' בחייו, לפי מעשיו יעודו וכוחות ותעצומות נפשו, הגלויים והנסתרים, הקב"ה לא מעמיד אדם בניסיון שלא יכול לעמוד בו.

הקב"ה לא רוצה - לשבור אותך, רק – לחשל אותך!

אתה מסוגל לעמוד במיליון פיתויים וניסיונות 'אין' סופיים, עליך נאמר:

"ואבית תהילה מגושי עפר ומקרוצי חומר..."

אתה גורם לקב"ה נחת רוח ותענוג, שאף מלאך - לא יכול לגרום!

איך תמצא 'אור' אלוקי – ב'חושך' סמיך?

ה'מאור ושמש' מחדד את הפרוש למילים "גבול שם לחושך", שצריך:

לפתוח את הלב והעיניים, למצוא את המעט טוב שקיים בניסיון.

מציאת אור ה' מבטלת את ההסתרה, ומביאה ישועה, וזהו:

"אחלצהו ואכבדהו" אורך ימים אשביעהו – ואראהו בישועתי!

הקב"ה מאיר פניו אליך, ומזרים לך את - ישועתו ורחמיו הרבים!

קומי אורי – כבוד ה' יזרח עליך

את החושך לא מגרשים עם מקלות!

קצת אור מגרש את – כל החושך!

קצת להתאמץ ולהתקרב, ולטהר את הלב...

"יש הקונה עולמו בשעה אחת".

שעה מלשון - שעשוע, דקה אחת של:

מדקה של הודיה או נתינה, שתיקה או ויתור, תרוויח - עולם מלא!

הם השעשוע של הקב"ה, והם – הישועה שלך!

ואז: 'קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד ה' – עליך זרח'!

אור ה' זורח עליך!

בקרוב ניסים ונפלאות, אמן!

לע"נ רבי קלונימוס קלמן אפשטיין הלוי בן רבי אהרן, שמאיר בספרו 'מאור ושמש' את - אורו ושמשו של מלכו של עולם (עפ"י פר' מטות).