לאחר לילה של תפילות: האדמו"ר מגור שוחרר מבית החולים למעונו

אנחת רווחה נרשמה הבוקר בקרב רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, עם שחרורו של האדמו"ר, מבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.
האדמו"ר, שאושפז אמש בעקבות דלקת ריאות, הושאר להשגחה צמודה במהלך הלילה, מה שעורר דאגה בקרב חסידיו וכלל הציבור, שהעתירו בתפילות לרפואתו.
על פי דיווחים, האדמו"ר חש ברע בשבוע האחרון וסבל מקשיי נשימה, החל מיום שישי האחרון. הידרדרות זו מגיעה מספר שבועות לאחר שנפל במושב אורה, אירוע שהחליש את מצבו הבריאותי. שחרורו הבוקר למעונו בירושלים התקבל בשמחה רבה בקרב החסידים, המקווים לראות פני מלך בקרוב כמקדמת דנא, שב לעבודתו הקדושה ובפרט כעת לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום.
הציבור נקרא להמשיך להתפלל לרפואתו השלמה וחיזוק בריאותו של האדמו"ר רבי יעקב אריה בן יוטא הענא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
