סבל מדלקות ריאות לאחר לילה של תפילות: האדמו"ר מגור שוחרר מבית החולים למעונו אנחת רווחה נרשמה הבוקר בקרב רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, עם שחרורו של האדמו"ר, מבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, לאחר שאושפז בשל דלקת ריאות | האדמו"ר ישאר למנוחה במעונו בירושלים והחסידים נקראים להמשיך להתפלל לרפואתו השלמה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:10