רבי נחמן – פרשת קדושים

מי צריך את הניסיון הזה?

אומר רבי נחמן: "מי שמקדש את עצמו מזאת התאווה:

נקשר במלכות שמים, שנקראת: 'אני', כמו שכתוב:

"קדושים תהיו, כי - קדוש אני"! (ליקוטי מוהר"ן, א', לו').

איך אפשר עוד קצת להתקדש?

הַבֵּרוּר האחרון – תחזיק חזק!

אליהו הנביא עשה 'מבחן' בהר הכרמל, ומי שצעק ה' הוא האלוקים - ניצל!

בדור האחרון, המקובלים אומרים שיהיה בדיוק ההיפך:

האש תרד על מזבח עובדי האלילים!

והקב"ה יבחן כל אחד ואחד, ומי שיחזיק חזק – יִנָּצֵל!

יש דרך אחת, לשרוד את הימים עד שיבוא משיח ויגאלנו.

הקב"ה קדוש – ושונא זימה!

בלעם הרשע רצה לקלל את עם ישראל - ונמצא מברך.

הוא חיפש את סוד השמירה של עם ישראל, וגילה:

"אלוקיהם של אלו – שונא זימה"!

הוא הבין שהקללה שלו 'תפעל' אם יפרצו גדרי הצניעות, שאם:

יצליח להכניס זימה במחנה ישראל, הוא יצליח לבצע את זממו!

דווקא בלעם הרשע מגלה את הסוד והיסוד האמיתי של עם ישראל:

רוצה שמירה אדוקה? תתאמץ... – נוסיף עוד קצת בקדושה!

מי שרוצה שמירה, יתקרב לקב"ה ע"י שישתדל להתחזק עוד קצת:

יתרחק מהמזימה, ויתקרב - לקדושה!

סנטימטר אחד של חוסר קדושה, מרחיק - קילומטר מהקדושה...

למה בכלל הגיע אלי הניסיון הזה?

אדם שחטא ולא עשה תשובה, יש עליו מקטרגים שאינם מניחים שירד לו הטוב והשפע שהוכן לו משמים, על כן:

הקב"ה ברחמיו הרבים נותן ניסיון לאדם, לבחון האם יהיה נאמן לו?

אם האדם מתחזק באמונה ובטחון בו ומנצח את הניסיון, מידת הדין והמקטרגים בטלים מעליו:

וזוכה לקבל את הטוב והשפע שהוכן לו משמים.

אם הקב"ה מעמיד אותך בניסיון, דע שברכה שטמונה בו...

אז, איך מנצחים את היצר?

תצעק – אוהב אותך ושייך אליך!

הניסיון נראה מאוד קשה, אבל, למרות כל הקושי – זה אפשרי, תזכור את הכלל:

"אין הקב"ה מעמיד אדם, בניסיון - שלא יוכל לעמוד בו"!

הקב"ה לא מבקש שתנצח את הניסיון לבד, הוא רוצה שתעשה רק את הצעד הראשון:

תפתח פתח כחודו של מחט, והקב"ה – יוביל אותך ויצליח דרכך!

ואף אם תקום ותיפול, ותמיד תזכור:

השתדלות שלי, ההצלחה - בידי ה'!

הקב"ה מנסה צדיקים, וגם אותך, אבל – שומר תמיד את רגליך.

תתפלל על זה, הקב"ה מקשיב ושומע, ומחכה לתפילתך:

חרוט על לוח ליבך: הקב"ה לא עוזב, את מי – שלא עוזב אותו!

זה קשה וגם - מתגמל ומשתלם, כי הקב"ה כל יכול והכל שלו.

התנאים לא רצו לחיות בדורנו, הם ידעו שיהיו פיתויים, שלא היו באף דור...

המשיח קרוב – לא שווה להתלכלך!

מי שרוצה להיגאל, צריך לעמוד בניסיונות ולעבור את מבחן האמונה.

כי כשהמשיח יגיע, הוא לא ישאל שאלות:

"והריחו יראת אלוקים"! הוא רק יריח וידע אם ניצחת את יצרך...

למשיח – לא ניתן לשקר! ואם הקב"ה העמיד אותך בניסיון, סימן:

שאתה יכול לעמוד בו, והקב"ה מאמין בך - שתנצח!

אל תרפה, ותרים ידיים - שא עיניים למרומים!

דבר עם אלוקים, תגיד לו: הקב"ה – אני אוהב אותך, ושייך אליך!

אני רוצה, מה שאתה רוצה, עזור לי לבטל רצוני - מפני רצונך.

ההתגברות שלך היא כמו קורבן שעולה ריח ניחוח לה', חזק ליבך גם כשקשה, פתאום תרגיש שמחה בלב:

קורבן הקדושה הוא - הכי טהור! קודש קודשים, והוא עוד - יושיע אותך.

אל תתפשר, הנחישות והעקשנות טבועים בגנים של:

'עם הנצח' - נלחם ולא מפחד ואף אם הדרך ארוכה, הוא מנצח - תתנצח!

ואת, בת מלך – כבודך פנימה?

הקב"ה ברא את האישה מהצלע - מקום מוצנע, ועל כל איבר ואיבר שברא, ציוה:

תהי צנועה... הצניעות טבועה בך מרגע יצירתך.

הצניעות היא ניסיון בכל הדורות, ובדורנו עוד יותר, כי אין אישה אלא ליופי... אבל, ליופייך יש מטרה נעלה, למלא שליחותך עם שותפך לחיים בקדושה ובטהרה.

מי שרוצה ומשתדלת מתפללת גם מצליחה, ואם נכשלת:

כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן.

הצניעות שומרת על האישה ועם ישראל יותר מכל, וכל תוספת קדושה היא מידה כנגד מידה:

כל מאמץ ושמירה על קדושתנו, הוא תוספת שמירה חיילנו ולכל עם ישראל!

בת מלך - שימי כתר 'מלוכה' על ראשך

איך עומדים בניסיון הצניעות? הקשיבי לליבך, ושימי כתר 'מלוכה' לראשך.

את לא שפחה, את - 'מלכה', וגאוות - מלכך!

מי שפוחדת מאחד, לא פוחדת - מאף אחד!

יש בך עוצמה להצליח לשנות - הבחירה בידך!

אולי הצניעות - 'משחק' מכור מראש?

אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, תנינא, ק"י:

שָׁמַעְתִּי שֶׁאִישׁ אֶחָד שָׁאַל אוֹתוֹ: כֵּיצַד הוּא הַבְּחִירָה?

הֵשִׁיב לוֹ בִּפְשִׁיטוּת: שֶׁהַבְּחִירָה הִיא בְּיַד הָאָדָם – בִּפְשִׁיטוּת!

אִם רוֹצֶה - עוֹשֶׂה! וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה - אֵינוֹ עוֹשֶׂה!

וְרָשַׁמְתִּי זֹאת! כִּי הוּא - נִצְרָךְ מְאֹד!

כִּי כַּמָּה בְּנֵי אָדָם - נְבוּכִים בָּזֶה מְאֹד!

מֵחֲמַת שֶׁהֵם מֻרְגָּלִים!!!

בְּמַעֲשֵׂיהֶם - וּבְדַרְכֵיהֶם – מִנְּעוּרֵיהֶם – מְאֹד!

ע"כ נִדְמֶה לָהֶם - שֶׁאֵין לָהֶם בְּחִירָה, ח"ו!

וְאֵינָם יְכוֹלִים - לְשַׁנּוֹת מַעֲשֵׂיהֶם.

אֲבָל, בֶּאֱמֶת - אֵינוֹ כֵן! כִּי - בְּוַודַּאי!

יֵשׁ לְכָל אָדָם - בְּחִירָה תָּמִיד! עַל - כָּל דָּבָר!

וּכְמוֹ שֶׁהוּא רוֹצֶה - עוֹשֶׂה.

וְהָבֵן הַדְּבָרִים - מְאֹד.

הבחירה בידך - בפשיטות! והכל תלוי – ברצונך!

כח הדימיון – מאויבי תחכמני!

כח הדימיון – הוא אחד משמותיו של יצר הרע, שנלחם בכל כוחו לנצח אותך:

אל תכנס איתו בטוען ונטען, ברח ממנו כמו מאש.

אל תיתן לדימיון - לתעתע בך! למד ממנו תכסיסי מלחמה.

אל תמכור את הגן עדן שלך! מגיע לך – לראות משיח ולחיות נצח!

תזכור! ניסיון הצניעות והקדושה נועד לשבור את הדינים מעליך, ולתת לך:

שפע ישועה - טובה וברכה בכל אשר תבקש!

"התייצבו וראו את ישועת ה'".

"קדושים תהיו, כי – קדוש אני"!

שנזכה, אמן!