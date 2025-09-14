כיכר השבת
לראשונה מזה 68 שנה

שש מאות מקומות חדשים: התרגשות שיא בפשעווארסק במעמד סליחות הראשונות

גדולה ורבה הייתה התרגשותם של כלל חסידי פשעווארסק, עם חנוכת בית המדרש ההיסטורי של החסידות באנטוורפן שנחנך מחדש לאחר שיפוץ מקיף במיוחד |  המבנה המורחב יכיל עוד 600 מקומות ישיבה | אמש, חנך האדמו"ר לראשונה את בית אבותיו | צפו בתיעוד (חסידים)

ביהמ"ד הגדול והחדש של פשעווארסק

התרגשות כבירה בקרב אלפי תושבי אנטווערפן, ומאות חסידי פשעווארסק, עת ראו אמש את דמותו של רבם הנערץ בקדושים, האדמו"ר מפשעווארסק, זקן אדמו"רי אירופה, צועד בהדרו אל היכל בית מדרשו הגדול שבמרכז העיר. הייתה זו הופעה מרגשת במיוחד, לא רק בשל חזרתו של האדמו"ר מימי מנוחה בצרפת, אלא גם מכיוון שהיא סימנה את פתיחתו מחדש של בית המדרש המיתולוגי לאחר שיפוץ והרחבה משמעותיים - הראשונים בתולדות המקום.

האדמו"ר מפשעווארסק מופיע לאמירת הסליחות (צילום: לפי סעיף 27/א )

כשישים ושמונה שנים חלפו מאז שהאדמו"ר הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זי"ע קבע את משכנו בעיירה וייסד בה את תל התלפיות הקדוש. עשרות בשנים שהמקום נודע כשער השמיים, אליו נוהרים חסידים ואנשי מעשה מכל קצוות תבל, כדי להסתופף בצילם של צדיקי בית פשעווארסק – החל מהאדמו"ר המייסד, דרך חתנו הרה"ק רבי יענקל'ה זי"ע, ועד לממשיך דרכם בקודש, יבלחט"א, האדמו"ר מפשעווארסק.

לאורך כל השנים הללו, המבנה ההיסטורי לא עבר שיפוץ מהותי. כתוצאה מכך, הפך המקום צר מלהכיל את האלפים הנוהרים אליו, ובמיוחד בימי שבת ומועד. במשך תקופה ארוכה נאלצה הנהלת הקהילה לשכור את אולם 'בית רחל' שע"י מוסדות סאטמר, מה שהיה למטרד כבד שכן נאלצו להכשירו מחדש בכל פעם.

בעקבות המצב, התכנסו בתחילת הקיץ ראשי הקהילה והחליטו על הרחבת גבולות הקדושה. הם קיבלו החלטה היסטורית להרחיב את בית המדרש הנוכחי, כך שיוכל להכיל כ-600 מקומות ישיבה, בנוסף לגלריות שיוקמו משלושת צדדיו.

עם חזרתו של האדמו"ר, הוא זכה לחנוך את בית המדרש המחודש, כשכל עבודת הבנייה נעשתה על ידי אברכים חסידיים יראי שמים, ממש כעבודת הקמת המשכן. המקום מוכן כעת בהדרו, כיאה לבית ה', ואלפים צפויים לחוג את חגי ומועדי תשרי בצל הקודש של מנהיגה הרוחני של אנטווערפן.

