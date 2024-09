תמונות ארכיון: האדמו"ר מסאטמר עוקב מקרוב על הבניה בשטח הגדול של שכונת ויואל משה ( צילום: בחצרות סאטמאר )

סאגת עליית מחירי הדיור בכל העולם כולו, לא פסחה על חצה"ק סאטמר, והדבר לא נותן מנוח להאדמו"ר מסאטמר אשר כל כולו דואג לעדת צאן מרעיתו לבל יקרסו תחת העול הכבד בהוצאות הנישואין והנלווה אליה.

במהלך סעודת ההילולא המרכזי שערך האדמו"ר בליל שישי האחרון, לזכר נשמת דודו הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר, הפתיע הרבי את החסידים, ובתוך דברות קודשו התייחס לנושא הבוער מאוד בכל העולם בכלל, ובעולם החרדי בפרט, והוא הבעיה של מחירי הדירות שעלו בשנים האחרונות בצורה דרסטית מאוד, גם העיר 'קרית יואל' ראה את העליה המטורפת במחירי הדירות כאשר עם לפני חמש שנים מכרו מטר מרובע במחיר 1800 דולר בלבד, היום המחיר הוא 6000 דולר למטר מרובע, זאת אומרת כ400 אחוז יותר גבוה. זעקת אלפי תושבי העיר קרית יואל הגיע למעונו של המרא דאתרא ה"ה האדמו"ר מסאטמר, והוא הקים ועדה מיוחדת יחד עם ראשי העיר 'קרית יואל' לבדוק את הפן החוקתי בנושא, ואכן לפני כחודשיים עבר חוק חדש בעיר שלא מוציאים יותר רשיונות בניה לפרויקטים שימכרו מעל מ3000 דולר למטר מרובע, ואכן כמה פרויקטים גדולים עומדים עכשיו ומחכים.

אבל דבר מבורך זה, רק חוק שיחול על הפרויקטים שצריכים לקבל רשיונות מכאן ולהבא, ואין זמן להמתין 3-4 שנים עד שהפרויקטים החדשים יבנו, לצורך כך הזמין אליו האדמו"ר מסאטמאר את הרבני הנגיד הידוע רבי עקיבא הערש קליין, הוא האיש האחראי כעת על הבניה של השכונה החדשה בבעלותו, מדובר בשכונה הגדולה מפאתי העיר ובו יש אלפיים דירות, כאשר אלף דירות כבר נמכרו, ואלף דירות יצאו בחודש האחרון לשיווק במחיר הרגיל של 6000 דולר למטר, האדמו"ר הזמינו לביתו וביקש ממנו לטובת העיר שהוא יהיה הנחשון לקפוץ ויגרום לקריעת ים סוף ממש, ובעת סעודת ההילולא הגדולה הכריז האדמו"ר שהנגיד רבי עקיבא הערש אכן הסכים לבקשה והיום יום שלישי - הוא הוציא את אלף הדירות בשטח שלו בחצי מהמחיר הרגיל בשוק.

בחשבון מהיר הוא הפסיד ברגע אחד רבע מיליארד דולר בשניה אחד של הסכמה לבקשת רבו האדמו"ר מסאטמר.

בתקווה שכל רבני הקהילות וכל האדמורי"ם יחקו מעשיו הברוכים של הרבי מסאטמר, וימצאו פתרון הולם למצוקת הדיור לקהל החסידים.

